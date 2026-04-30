Ветеринар Земская отметила, что ароматические средства могут навредить здоровью домашних животных

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская предупредила, что освежители воздуха, парфюм и аромадиффузоры могут создавать дополнительную нагрузку на печень домашних животных. Об этом написала «Москва 24» .

Особенно опасны, по словам Земской, аромадиффузоры с датчиком движения: «Пока питомец играет, бегает, аэрозоль может распылиться на его шерсть много раз, после чего зверь начнет ее вылизывать. Если животное уже имеет какие-то проблемы с печенью, все может закончиться тошнотой и сильной рвотой».

Также Земская обратила внимание на использование шампуней и пудр для шерсти с ароматизаторами в груминг-салонах. Она подчеркнула, что животные обладают очень чутким обонянием, и резкие запахи угнетают их, действуя на нервную систему и обостряя уже имеющиеся заболевания.

Ветеринар-пульмонолог Ксения Соколова добавила, что ароматические средства могут усугублять состояние питомцев, страдающих аллергией и астмой. Однако, по ее мнению, они не могут быть первопричиной астмы. Если кошка или собака часто кашляет, необходимо пройти диагностику и, при подтверждении диагноза «астма», начать лечение, а также отказаться от использования диффузоров и аромаламп в доме и чаще проводить влажную уборку.