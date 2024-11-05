Аренда жилья в России бьет рекорды. Чего ждать в 2025 году?

Экономист Петрова: цены на аренду жилья вырастут еще на 10% в 2025 году

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press
Почему аренда жилья подорожала и продолжает дорожать?
Что будет с ценами на аренду жилья в конце 2024 — начале 2025 года?
Когда цены на аренду перестанут расти?

В третьем квартале 2024 года в России подорожала аренда жилья. По данным аналитиков «Дом.РФ», ее стоимость в Москве подскочила в среднем на 25%, до 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 56 тысяч, в других городах — на 12%, до 43 тысяч. В чем причины роста цен и что будет с арендой квадратных метров в конце 2024 — начале 2025 года? На эти и другие вопросы 360.ru. помогли ответить эксперты в сфере недвижимости и инвестиций.

Почему аренда жилья подорожала и продолжает дорожать?

Отвечает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута:

Ставки действительно растут быстро. Если год назад можно было арендовать однушку в хорошей локации в Москве за 50 тысяч рублей, то сейчас та же квартира будет стоить 80 и более тысяч.

Интересно

С начала 2023 года арендные ставки в столицах выросли на 70%, в остальных городах — почти в 1,5 раза. По прогнозам экспертов, до Нового года аренда жилья в Москве подорожает еще на 10%, в других городах — на 7%.

Рынок аренды связан со ставками на ипотеку. Потенциальные покупатели недвижимости, которые планировали приобрести свое первое жилье в кредит, вынуждены пока снимать квартиры. Поскольку ставки высокие, единицы пойдут на то, чтобы брать под нее ипотеку.

Когда ключевая ставка большая, рынок недвижимости находится в зоне турбулентности. А вот рынок аренды, наоборот, чувствует себя хорошо. Сейчас те, кто сдает жилье в аренду, в выигрыше.

Отвечает экономист Светлана Петрова:

Аренда жилья повысилась, потому что подорожала ипотека. Если сравнить сумму ежемесячного платежа за аренду квартиры и ипотеку, то снимать квадратные метры пока дешевле.

Если же эти суммы примерно одинаковые, то человек выберет в пользу своего жилья. После выплаты ипотеки он станет собственником недвижимости и не будет зависеть от арендодателей.

По закону рыночной экономики одно подтягивается к другому. Поскольку подорожала ипотека, людям трудно ее осилить. Арендодатели пользуются этим и повышают ставки на сдачу квартир.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отвечает генеральный директор MaxRealty ООО «СК-ГРУПП» Максим Кирьянов:

Аренда дорожает из-за ключевой ставки. Чем она ниже, тем выше спрос на покупку жилья, люди стараются оформлять ипотеку. В первом полугодии 2024 года еще можно было взять квартиру в кредит по льготной программе, например семейную под хороший процент. Платеж был немного выше, чем платеж по аренде.

Сейчас же это невозможно. Ключевая ставка — 21%, банки дают ипотечные кредиты под 28% и выше. Семейная ипотека вроде есть, но там сущестувуют лимиты, которых хватает на несколько часов.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров:

Экономическая ситуация, сложившаяся сегодня в России, связана с высоким темпом роста инфляции и санкциями. Центробанк продолжает довольно жесткую денежно-кредитную политику.

В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. Это сильно давит на рост затрат при строительстве и продаже коммерческой и некоммерческой недвижимости. Вместо того чтобы покупать, инвесторы сосредоточились на арендной стратегии. Именно по этой причине растет стоимость аренды жилья.

Причины:

  • рост инфляции;
  • рост цен на покупку жилья.

Сама недвижимость не растет в цене. Подорожание показывают все сегменты, кроме элитной — такое жилье пока еще демонстрирует положительную динамику. Но и рост стал менее заметным.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Что будет с ценами на аренду жилья в конце 2024 — начале 2025 года?

Отвечает Дмитрий Ракута:

Даже с учетом стоимости арендной ставки сегодня выгоднее все же снимать квартиру, чем покупать. Разница может составить два-три раза.

В конце 2024-го спрос на аренду жилья будет, хорошие предложения разбирают быстро. Думаю, увеличение стоимости аренды жилья будет продолжаться примерно два года.

Интересно

В среднем по стране однушку можно снять за 39 тысяч, двушку — за 68 тысяч.

Отвечает Светлана Петрова:

Цены на аренду жилья не понизятся до конца года. То же самое можно сказать о 2025-м. Это связано с тем, что Центробанк какое-то время не будет снижать ключевую ставку, а возможно, даже будет повышать.

Скорее всего, цены продолжат расти — по моему мнению, приблизительно на 10% в первом полугодии 2025 года. Может, и больше.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отвечает Максим Кирьянов:

Аренда будет дорожать, потому что спрос на нее увеличивается. Платежи по ипотеке непосильные. Кроме того, банки практически всем отказывают в таких кредитах, ведь нет настолько высоких официальных зарплат, чтобы была возможность платить, например, по 240 тысяч рублей в месяц с 12-миллионной ипотеки.

Арендные ставки растут в Москве и Подмосковье в разы. Они продолжат повышаться. Если в декабре ЦБ вновь поднимет ключевую ставку, то спрос на аренду взлетит еще сильнее.

Отвечает Артем Назаров:

Пока ЦБ не начнет снижать ключевую ставку, рост стоимости аренды сохранится. По моим оценкам, этого стоит ожидать и в 2025 году.

Если ключевую ставку поднимут до 25% в декабре–январе, то аренда подорожает еще на 15-20%.

Тем, кто собирается снимать жилье, нужно искать варианты как можно скорее. Можно торговаться, поскольку в крупных городах цены продолжат расти. Например, в Москве. А вот в Подмосковье стоимость аренды приемлемая.

Alexei Gyngazov
Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Когда цены на аренду перестанут расти?

Отвечает Светлана Петрова:

Когда Центробанк прекратит повышать ключевую ставку и заявит о тенденции на ее снижение, тогда перестанут расти цены на аренду жилья. Но до этого еще далеко. Я думаю, что ключевая ставка начнет понижаться не ранее конца 2025 года.

Интересно

По данным РИА «Новости», по доступности арендного жилья для семей с двумя детьми Москва находится на 38-м месте, а Подмосковье — на 36-м.

Отвечает Максим Кирьянов:

Как только ключевую ставку начнут откатывать, арендные ставки станут снижать. Потому что такого спроса на съемную жилплощадь не будет.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отвечает Артем Назаров:

Есть шанс, что аренда начнет дешеветь. Он связан с серьезной экономической посадкой, а это, в свою очередь, может произойти при ужесточении политической ситуации: например, при развязке еще двух фронтов в рамках СВО или полномасштабной войне с НАТО на финском и польском фронтах.

Но это не базовые сценарии. Будем надеяться, что СВО тоже близится к завершению. Думаю, ее финала стоит ожидать не ранее конца 2025 года.

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