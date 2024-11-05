Аренда жилья в России бьет рекорды. Чего ждать в 2025 году?
Экономист Петрова: цены на аренду жилья вырастут еще на 10% в 2025 году
В третьем квартале 2024 года в России подорожала аренда жилья. По данным аналитиков «Дом.РФ», ее стоимость в Москве подскочила в среднем на 25%, до 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 56 тысяч, в других городах — на 12%, до 43 тысяч. В чем причины роста цен и что будет с арендой квадратных метров в конце 2024 — начале 2025 года? На эти и другие вопросы 360.ru. помогли ответить эксперты в сфере недвижимости и инвестиций.
Почему аренда жилья подорожала и продолжает дорожать?
Отвечает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута:
Ставки действительно растут быстро. Если год назад можно было арендовать однушку в хорошей локации в Москве за 50 тысяч рублей, то сейчас та же квартира будет стоить 80 и более тысяч.
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Рынок аренды связан со ставками на ипотеку. Потенциальные покупатели недвижимости, которые планировали приобрести свое первое жилье в кредит, вынуждены пока снимать квартиры. Поскольку ставки высокие, единицы пойдут на то, чтобы брать под нее ипотеку.
Когда ключевая ставка большая, рынок недвижимости находится в зоне турбулентности. А вот рынок аренды, наоборот, чувствует себя хорошо. Сейчас те, кто сдает жилье в аренду, в выигрыше.
Отвечает экономист Светлана Петрова:
Аренда жилья повысилась, потому что подорожала ипотека. Если сравнить сумму ежемесячного платежа за аренду квартиры и ипотеку, то снимать квадратные метры пока дешевле.
Если же эти суммы примерно одинаковые, то человек выберет в пользу своего жилья. После выплаты ипотеки он станет собственником недвижимости и не будет зависеть от арендодателей.
По закону рыночной экономики одно подтягивается к другому. Поскольку подорожала ипотека, людям трудно ее осилить. Арендодатели пользуются этим и повышают ставки на сдачу квартир.
Отвечает генеральный директор MaxRealty ООО «СК-ГРУПП» Максим Кирьянов:
Аренда дорожает из-за ключевой ставки. Чем она ниже, тем выше спрос на покупку жилья, люди стараются оформлять ипотеку. В первом полугодии 2024 года еще можно было взять квартиру в кредит по льготной программе, например семейную под хороший процент. Платеж был немного выше, чем платеж по аренде.
Сейчас же это невозможно. Ключевая ставка — 21%, банки дают ипотечные кредиты под 28% и выше. Семейная ипотека вроде есть, но там сущестувуют лимиты, которых хватает на несколько часов.
Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров:
Экономическая ситуация, сложившаяся сегодня в России, связана с высоким темпом роста инфляции и санкциями. Центробанк продолжает довольно жесткую денежно-кредитную политику.
В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. Это сильно давит на рост затрат при строительстве и продаже коммерческой и некоммерческой недвижимости. Вместо того чтобы покупать, инвесторы сосредоточились на арендной стратегии. Именно по этой причине растет стоимость аренды жилья.
Причины:
- рост инфляции;
- рост цен на покупку жилья.
Сама недвижимость не растет в цене. Подорожание показывают все сегменты, кроме элитной — такое жилье пока еще демонстрирует положительную динамику. Но и рост стал менее заметным.
Что будет с ценами на аренду жилья в конце 2024 — начале 2025 года?
Отвечает Дмитрий Ракута:
Даже с учетом стоимости арендной ставки сегодня выгоднее все же снимать квартиру, чем покупать. Разница может составить два-три раза.
В конце 2024-го спрос на аренду жилья будет, хорошие предложения разбирают быстро. Думаю, увеличение стоимости аренды жилья будет продолжаться примерно два года.
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Отвечает Светлана Петрова:
Цены на аренду жилья не понизятся до конца года. То же самое можно сказать о 2025-м. Это связано с тем, что Центробанк какое-то время не будет снижать ключевую ставку, а возможно, даже будет повышать.
Скорее всего, цены продолжат расти — по моему мнению, приблизительно на 10% в первом полугодии 2025 года. Может, и больше.
Отвечает Максим Кирьянов:
Аренда будет дорожать, потому что спрос на нее увеличивается. Платежи по ипотеке непосильные. Кроме того, банки практически всем отказывают в таких кредитах, ведь нет настолько высоких официальных зарплат, чтобы была возможность платить, например, по 240 тысяч рублей в месяц с 12-миллионной ипотеки.
Арендные ставки растут в Москве и Подмосковье в разы. Они продолжат повышаться. Если в декабре ЦБ вновь поднимет ключевую ставку, то спрос на аренду взлетит еще сильнее.
Отвечает Артем Назаров:
Пока ЦБ не начнет снижать ключевую ставку, рост стоимости аренды сохранится. По моим оценкам, этого стоит ожидать и в 2025 году.
Если ключевую ставку поднимут до 25% в декабре–январе, то аренда подорожает еще на 15-20%.
Тем, кто собирается снимать жилье, нужно искать варианты как можно скорее. Можно торговаться, поскольку в крупных городах цены продолжат расти. Например, в Москве. А вот в Подмосковье стоимость аренды приемлемая.
Когда цены на аренду перестанут расти?
Отвечает Светлана Петрова:
Когда Центробанк прекратит повышать ключевую ставку и заявит о тенденции на ее снижение, тогда перестанут расти цены на аренду жилья. Но до этого еще далеко. Я думаю, что ключевая ставка начнет понижаться не ранее конца 2025 года.
Интересно
Отвечает Максим Кирьянов:
Как только ключевую ставку начнут откатывать, арендные ставки станут снижать. Потому что такого спроса на съемную жилплощадь не будет.
Отвечает Артем Назаров:
Есть шанс, что аренда начнет дешеветь. Он связан с серьезной экономической посадкой, а это, в свою очередь, может произойти при ужесточении политической ситуации: например, при развязке еще двух фронтов в рамках СВО или полномасштабной войне с НАТО на финском и польском фронтах.
Но это не базовые сценарии. Будем надеяться, что СВО тоже близится к завершению. Думаю, ее финала стоит ожидать не ранее конца 2025 года.