Аренда жилья в России бьет рекорды. Чего ждать в 2025 году?

Экономист Петрова: цены на аренду жилья вырастут еще на 10% в 2025 году

Что будет с ценами на аренду жилья в конце 2024 — начале 2025 года?

В третьем квартале 2024 года в России подорожала аренда жилья. По данным аналитиков «Дом.РФ», ее стоимость в Москве подскочила в среднем на 25%, до 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 56 тысяч, в других городах — на 12%, до 43 тысяч. В чем причины роста цен и что будет с арендой квадратных метров в конце 2024 — начале 2025 года? На эти и другие вопросы 360.ru. помогли ответить эксперты в сфере недвижимости и инвестиций.

Почему аренда жилья подорожала и продолжает дорожать?

Отвечает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута: Ставки действительно растут быстро. Если год назад можно было арендовать однушку в хорошей локации в Москве за 50 тысяч рублей, то сейчас та же квартира будет стоить 80 и более тысяч.

Интересно С начала 2023 года арендные ставки в столицах выросли на 70%, в остальных городах — почти в 1,5 раза. По прогнозам экспертов, до Нового года аренда жилья в Москве подорожает еще на 10%, в других городах — на 7%. С начала 2023 года арендные ставки в столицах выросли на 70%, в остальных городах — почти в 1,5 раза. По прогнозам экспертов, до Нового года аренда жилья в Москве подорожает еще на 10%, в других городах — на 7%.

Рынок аренды связан со ставками на ипотеку. Потенциальные покупатели недвижимости, которые планировали приобрести свое первое жилье в кредит, вынуждены пока снимать квартиры. Поскольку ставки высокие, единицы пойдут на то, чтобы брать под нее ипотеку.

Когда ключевая ставка большая, рынок недвижимости находится в зоне турбулентности. А вот рынок аренды, наоборот, чувствует себя хорошо. Сейчас те, кто сдает жилье в аренду, в выигрыше.

Отвечает экономист Светлана Петрова: Аренда жилья повысилась, потому что подорожала ипотека. Если сравнить сумму ежемесячного платежа за аренду квартиры и ипотеку, то снимать квадратные метры пока дешевле. Если же эти суммы примерно одинаковые, то человек выберет в пользу своего жилья. После выплаты ипотеки он станет собственником недвижимости и не будет зависеть от арендодателей. По закону рыночной экономики одно подтягивается к другому. Поскольку подорожала ипотека, людям трудно ее осилить. Арендодатели пользуются этим и повышают ставки на сдачу квартир.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отвечает генеральный директор MaxRealty ООО «СК-ГРУПП» Максим Кирьянов: Аренда дорожает из-за ключевой ставки. Чем она ниже, тем выше спрос на покупку жилья, люди стараются оформлять ипотеку. В первом полугодии 2024 года еще можно было взять квартиру в кредит по льготной программе, например семейную под хороший процент. Платеж был немного выше, чем платеж по аренде. Сейчас же это невозможно. Ключевая ставка — 21%, банки дают ипотечные кредиты под 28% и выше. Семейная ипотека вроде есть, но там сущестувуют лимиты, которых хватает на несколько часов.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров: Экономическая ситуация, сложившаяся сегодня в России, связана с высоким темпом роста инфляции и санкциями. Центробанк продолжает довольно жесткую денежно-кредитную политику. В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. Это сильно давит на рост затрат при строительстве и продаже коммерческой и некоммерческой недвижимости. Вместо того чтобы покупать, инвесторы сосредоточились на арендной стратегии. Именно по этой причине растет стоимость аренды жилья. Причины: рост инфляции;

рост цен на покупку жилья. Сама недвижимость не растет в цене. Подорожание показывают все сегменты, кроме элитной — такое жилье пока еще демонстрирует положительную динамику. Но и рост стал менее заметным.