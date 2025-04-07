Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве и Подмосковье снова потеплеет

На выходных в Москву и Подмосковье пришел циклон «Зион», который принес не только холодный воздух, но и снег: к утру 6 апреля в столице выпало до 40% от месячной нормы осадков. Когда растают сугробы и ждать ли от погоды сюрпризов на майские праздники, выяснил 360.ru.

Снегопад в апреле

После теплого марта налетевший снегопад ошарашил жителей Москвы и области, несмотря на предупреждения синоптиков. Ситуация на дорогах ухудшилась, ведь большинство водителей успели поменять резину на летнюю. В понедельник утром многим пришлось оставить автомобили на парковках и присоединиться к давке в общественном транспорте.

«На ВДНХ отметили количество осадков на уровне от семи до 12 сантиметров. В среднем в Москве выпало примерно 10 сантиметров, в области — от 15 до 20 сантиметров. Естественно, это не высота покрова, он усаживается под собственным весом», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

По мнению замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, теплая погода, радовавшая нас в январе и марте, — аномалия, которая бывает один раз в пять лет.

«Тем не менее нынешняя погода в апреле — норма. Да, немного ниже, на два-три градуса. Однако, согласно многолетним наблюдениям, в конце марта — начале апреля в Москве и регионе лежит снег. В норме он может идти до 10 апреля», — уточнил он.