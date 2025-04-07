Возвращение зимы — норма? Когда в Москве и Подмосковье растают апрельские сугробы
Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве и Подмосковье снова потеплеет
На выходных в Москву и Подмосковье пришел циклон «Зион», который принес не только холодный воздух, но и снег: к утру 6 апреля в столице выпало до 40% от месячной нормы осадков. Когда растают сугробы и ждать ли от погоды сюрпризов на майские праздники, выяснил 360.ru.
Снегопад в апреле
После теплого марта налетевший снегопад ошарашил жителей Москвы и области, несмотря на предупреждения синоптиков. Ситуация на дорогах ухудшилась, ведь большинство водителей успели поменять резину на летнюю. В понедельник утром многим пришлось оставить автомобили на парковках и присоединиться к давке в общественном транспорте.
«На ВДНХ отметили количество осадков на уровне от семи до 12 сантиметров. В среднем в Москве выпало примерно 10 сантиметров, в области — от 15 до 20 сантиметров. Естественно, это не высота покрова, он усаживается под собственным весом», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
По мнению замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, теплая погода, радовавшая нас в январе и марте, — аномалия, которая бывает один раз в пять лет.
«Тем не менее нынешняя погода в апреле — норма. Да, немного ниже, на два-три градуса. Однако, согласно многолетним наблюдениям, в конце марта — начале апреля в Москве и регионе лежит снег. В норме он может идти до 10 апреля», — уточнил он.
Цыганков посоветовал не убирать далеко пуховики, ведь на этой неделе снегопад повторится — и не раз.
«Сейчас в Москве и регионе царят три циклонических вихря. Из-за них в ночь на среду в столице вновь выпадет снег, примерно 10 сантиметров. Немного меньше снежных осадков будет в четверг. В субботу ожидаем мокрый снег, несмотря на плюсовую температуру днем», — предупредил синоптик.
С коллегой согласился Александр Ильин: со среды снегопады будут сходить на нет.
Когда тепло вернется в Москву и Подмосковье
«Ночные морозы продержатся примерно до 12 апреля — будет от -2 до -7 градусов в Подмосковье, от -2 до -3 в Москве. Днем, начиная с 11 апреля, столбики термометров будут показывать от +5 градусов, а к 12 апреля потеплеет до уровня от +10 до +12 градусов», — рассказал Ильин.
Уже 14-го числа в столице прогнозируют от +15 до +20. Тепло продержится до 19–21 апреля. Не исключено, что в этот период значения даже превысят +20 градусов.
«Снег пока полежит — до конца этой недели точно. Дневная слабоположительная температура от +3 до +5 градусов не справится с тем слоем, который сформировался», — объяснил синоптик.
Прогноз погоды на майские праздники — 2025
По предварительным прогнозам, на первых майских выходных в Москве и Московской области будет тепло: в пределах 15-20 градусов. Однако Ильин подчеркнул, что о погоде с 8 по 11 мая пока ничего нельзя сказать точно.
«Есть вероятность понижения температуры, правда, не до такой степени, как в 2024 году [когда пошел снег]. Возможно, будет от +10 до +12 градусов», — подытожил синоптик.