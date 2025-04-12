Сегодня 01:27 Андрей Козырев — новый иноагент. Как Мистер Да стал главным предателем 0 0 0 Фото: Olga Loskutova/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

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В полку иноагентов снова прибыло. Наряду с правозащитниками и журналистами в реестр Минюста включили первого министра иностранных дел России Андрея Козырева*. Чем известен бывший госслужащий и за что попал в опалу — в материале 360.ru.

Биография Андрея Козырева* С самого рождения жизнь будущего министра была связана с Западом. Он появился на свет 27 марта 1951 года в Брюсселе в семье сотрудника торгового представительства СССР, но образование получил в России — окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, нынешний МГИМО, по специальности «международные отношения». В 1970-е годы защитил диссертацию о роли ООН в разрядке 1971–1977 годов и получил степень кандидата исторических наук. После года работы слесарем–сборщиком на машиностроительном заводе «Коммунар» вступил в КПСС и стал референтом управления международных организаций МИД СССР. Поднявшись по карьерной лестнице, к 1990 году стал министром иностранных дел РСФСР и проработал на этом посту до 1996 года. С декабря 1990 года имел статус чрезвычайного и полномочного посла.

Фото: РИА «Новости»

С 1992 до 1996 года входил в Совбез России, с 1993 до 1999 году был депутатом Госдумы, некоторое время совмещая мандат с постом министра. С 2001 года вошел в президиум Российского еврейского конгресса. В 2004 году стал членом совета директоров, затем, до 2012 года, — председателем совета директоров Инвестторгбанка. Первый министр иностранных дел России Козырев* застал правительства Ивана Силаева, Бориса Ельцина, Егора Гайдара и Виктора Черномырдина. В МИД РСФСР перешел по приглашению Силаева, в декабре 1991 года представил страну в рабочей группе по Беловежским соглашениям. В родном министерстве получил прозвище Мистер Да в противовес Мистеру Нет Андрею Громыко, который на переговорах не стеснялся в запросах, предъявлял ультиматумы и стремился выжать из ситуации максимум. Козырев* же считался прозападным министром, называвшим НАТО естественным союзником. Вместе с другими членами первого посткоммунистического правительства он надеялся, что Запад воспримет Россию как партнера, а не врага. Но объем помощи от заокеанских партнеров его разочаровал, как вспоминал потом первый министр внешнеэкономических связей Петр Авен.

Фото: РИА «Новости»

«Для Гайдара, Козырева*, для меня и моих коллег полная неготовность абсолютного большинства западных лидеров видеть в нас не соперников, а партнеров на первых порах оказалась настоящим шоком», — сказал он. Глава МИД России сопровождал Ельцина в поездках в США в 1992 году, во время которых были подписаны Декларация о новых отношениях и Хартия российско-американского партнерства. На следующий год с участием Козырева* состоялось подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, называемого СНВ-2, еще через год — заключение «Партнерства во имя мира» с НАТО. Он также активно налаживал связи с ОБСЕ.

Интересно В 2019 году Козырев* выпустил книгу воспоминаний «Жар-птица: неуловимая судьба российской демократии» (The Firebird: The Elusive Fate of Russian Democracy). В 2019 году Козырев* выпустил книгу воспоминаний «Жар-птица: неуловимая судьба российской демократии» (The Firebird: The Elusive Fate of Russian Democracy).

Период его работы сотрудники МИД презрительно назвали «козыревщиной»* — синонимом предательства. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков обвинил бывшего министра в односторонних уступках при переговорах о выводе российских войск из Прибалтики. С более жесткой критикой на Козырева* набросился президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2017 году. Он припомнил разговор министра с 37-м президентом США Ричардом Никсоном. Когда дипломат сказал, что у России нет национальных интересов, есть только общечеловеческие, его собеседник покачал головой.

Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева*, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только, но головы как таковой нет. Владимир Путин Президент России

По воспоминаниям бывшего вице-премьера России Анатолия Полторанина, Козырев* участвовал в обсуждении передачи Крыма России в обмен на бесплатные поставки газа в течение 10 лет. Тогда это считалось, как он сказал, хорошей сделкой. Ельцин идею отверг, а впоследствии полуостров вышел из состава Украины путем референдума. Скандалы с участием депутата Козырева* В 1993 году он участвовал в создании предвыборного блока «Выбор России» и до декабря 1994 года входил в одноименную фракцию в Госдуме первого созыва. Козырев* вышел из нее и в будущем избирался как независимый депутат, потому что вопреки позиции «Выбора России» поддержал отправку войск в Чечню. «Это тоже защита прав человека», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Поддержав решение Ельцина, Козырев* разошелся во взглядах с однопартийцами Гайдаром и Сергеем Юшенковым. На тот момент он уже входил в Совбез, принявший решение об операции. Связи Козырева* с Западом Минюст обосновал внесение Козырева* в реестр иноагентов несколькими причинами: Распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике;

Тиражировал недостоверные сведения для создания негативного образа Вооруженных сил России;

Выступил против СВО на Украине;

Взаимодействовал с иностранными площадками;

Переехал за пределы России. Бывший министр действительно живет с третьей женой и сыном в пентхаусе в Майами. Политологи причисляли его к дипломатам, которые не выдержали прессинга спецслужб США и перешли на другую сторону. В отличие от заместителя генсека ООН от Советского Союза Аркадия Шевченко, он неплохо устроился за границей. Теперь Козырев* — генеральный директор корпорации по Восточной Европе, вице-президент международной фармацевтической корпорации ICN, лектор в Питтсбургском университете и гость американских телеканалов.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Формально разворот Козырева* на Запад начался в 1998 году, когда он вошел в совет директоров американской корпорации IСN Рhаrmасеutiсаls, ныне Valeant Pharmaceuticals International. Через два года занял пост вице–президента компании. Кроме того, в середине нулевых являлся старшим партнером инвестиционной компании Global Strategic Ventures. Фактически же, по воспоминаниям самого дипломата, его соблазнила… колбаса. Еще до развала СССР во время первой командировки в Штаты. Козырева* поразило, что полки магазинов завалены продуктами, и они абсолютно доступны простым американцам. В 2022 году Козырев* не просто не поддержал проведение спецоперации. В соцсети X (бывшем Twitter) он призвал дипломатов в знак протеста уйти в отставку, а в последующем высказывался в поддержку киевского режима. Российскую армию он назвал «потемкинской», а власти обвинил в коррупции и пропаганде. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.