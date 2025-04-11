Бывший российский министр иностранных дел стал иноагентом

Бывший министр иностранных дел Андрей Козырев* пополнил реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в еженедельном пресс-релизе .

Также в список попали литературный критик Николай Эппле*, украинская журналистка Дарья Счастливая* и правозащитница Анна Каретникова*. Все они распространяли фейки о действиях российской власти и живут за границей.

Пополнило реестр и движение «Удмуртия против коррупции»**, также активно распространявшее фейки и материалы других иноагентов, а кроме того, поддерживающее организации, признанные в России нежелательными.

При этом некоммерческая организация Фонд защиты гласности покинула список из-за ликвидации.

На прошлой неделе в список включили, в частности, журналиста Алексея Лушникова* и видеоблогера Алексея Губанова*.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

**Организация, выполняющая функции иностранного агента.