Бывший российский министр иностранных дел стал иноагентом
Минюст включил в список иноагентов экс-главу МИД Козырева
Бывший министр иностранных дел Андрей Козырев* пополнил реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в еженедельном пресс-релизе.
Также в список попали литературный критик Николай Эппле*, украинская журналистка Дарья Счастливая* и правозащитница Анна Каретникова*. Все они распространяли фейки о действиях российской власти и живут за границей.
Пополнило реестр и движение «Удмуртия против коррупции»**, также активно распространявшее фейки и материалы других иноагентов, а кроме того, поддерживающее организации, признанные в России нежелательными.
При этом некоммерческая организация Фонд защиты гласности покинула список из-за ликвидации.
На прошлой неделе в список включили, в частности, журналиста Алексея Лушникова* и видеоблогера Алексея Губанова*.
*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
**Организация, выполняющая функции иностранного агента.