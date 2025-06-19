Анатолий Гарбузов представил на ПМЭФ-2025 сферу радиоэлектроники Москвы

В столичном секторе радиоэлектроники работают более 870 предприятий, штат которых превышает 138 тысяч человек. Благодаря поддержке властей отрасль демонстрирует устойчивый рост, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Он уточнил, что инвестиции в отрасль увеличились в два раза и превысили 118,5 миллиарда рублей.

«Радиоэлектроника — одна из системообразующих отраслей в структуре столичной промышленности. Москва уверенно сохраняет лидерство в этой сфере, объединяя науку, производство и инновации, что делает город драйвером технологического развития России. По результатам 2024 года выручка предприятий сегмента радиоэлектроники выросла на 14,4% по сравнению с результатами 2023-го и составила порядка 959 миллиардов рублей», — рассказал Гарбузов.

Московские предприятия производят телекоммуникационное оборудование, интегральные микросхемы, приборы радиационного контроля, навигационные системы и другое оборудование. Такие современные производства укрепляют технологический суверенитет страны, обеспечивая всем необходимым различные отрасли экономики.

Например, столичный разработчик, производитель и поставщик электронных устройств для различных отраслей промышленности — «АТБ Электроника» — освоил весь перечень услуг по созданию печатных плат: от проектирования и корпусных решений до сборки и испытаний готовой продукции.

Другая московская компания — «Резонит» — тоже занимается выпуском печатных плат, которые предназначены для сбора в единую систему различных электрокомпонентов. Эта продукция используется в телекоммуникациях, медицине, при производстве автомобильной и светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники. Ежегодно с конвейера заводов компании компании сходит около 5,5 миллиона квадратных дециметров плат.

Профиль НПП «Доза» — изготовление систем радиационного контроля. В списке выпускаемой продукции — дозиметры, радиометры, спектрометры ионизирующих излучений, оборудование для непрерывного контроля радиационной обстановки и аварийной сигнализации, медицинские приборы. Среди ее основных потребителей — предприятия атомной энергетики, научно-исследовательские центры и судостроительные заводы.