Сегодня 17:36 Алые розы против гладиолусов. Как не промахнуться с выбором букета учителю на 1 Сентября Эксперт по этикету Баранова: букеты из мишек на 1 Сентября ушли в прошлое Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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На 1 Сентября учителю хочется подарить красивый букет, но даже с цветами легко промахнуться: алые розы могут выглядеть слишком романтично, огромная композиция — оказаться неудобной, а модные букеты из игрушек — неуместными. 360.ru выяснил у эксперта по этикету, какие цветы выбрать педагогу, стоит ли дарить один букет от класса и чем можно заменить традиционный подарок.

С миру по нитке — с ученика по цветочку В последние годы набрал популярность новый формат: каждый ученик класса дарит своему учителю по одному цветку, чтобы в итоге у педагога получился красивый и гармоничный букет. Но насколько это будет удобно, если в классе 30–40 детей? «На самом деле это неплохая идея. Стало традицией дарить букет учителю, и так было испокон веков. Но если каждый принесет по целому букету, то педагогу придется нести условно 30 штук — это гораздо тяжелее, чем один, но большой. Тренд действительно интересный, особенно если родительский комитет об этом заранее подумает и в итоге получится цельная цветочная композиция», — рассказала 360.ru эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова. В этом случае следует продумать не только то, как все цветы будут друг с другом сочетаться, но и как их скрепить после вместе, чтобы букет не развалился в руках, и в какую вазу поставить, чтобы не обременять учителя лишними переживаниями. С точки зрения этикета идея вполне уместна, считает эксперт. Однако в нашей стране есть суеверие, что человеку нельзя дарить букет из четного количества цветов. Тогда что делать, если детей в классе 32 или 40? Баранова успокоила: в большом букете, как правило, количество цветов не считают — это трудно сделать навскидку, а специально считать вряд ли кто-то будет. Однако если это букет из пяти или семи роз, тогда в этом есть некоторый смысл.

Фото: Медиасток.рф

«На всякий случай, если есть вероятность, что преподаватель может расстроиться или увидеть в этом дурной знак, можно отдельно подарить цветок от родительского комитета, чтобы в итоге в композиции было нечетное количество», — отметила эксперт. Не учителю, а на благотворительность Еще одна заметная тенденция современности — дарить учителю один небольшой букет от класса, а остальные деньги отправить на благотворительность. Насколько такой жест будет уместен с точки зрения этики? Не обидит ли это педагога? «Первое сентября — это все-таки не личный юбилей, а праздник знаний. Поэтому говорить о том, что учитель может обидеться, если ему подарят не то, что он ожидал, несколько странно. Цветы — это же жест доброй воли, дань традициям. Поэтому некорректно говорить об обидах», — отметила Баранова. Кроме того, странно, если педагог будет рассчитывать на условные 30 букетов — по одному от каждого ученика. Даже если детей 20, это все равно обременительно, и, скорее всего, большая их часть останется в классе. По этой причине в последнее время учителя, наоборот, тихо просят не дарить много букетов — просто потому, что все их домой не унести.

Фото: Первоклассники 1 сентября на линейке в школе / Медиасток.рф

«С точки зрения удобства действительно лучше подарить один, но достойный букет от класса. Кроме того, если остаток денег на цветы пойдет в пользу нуждающихся детей, то это несколько цинично, некорректно и неэтично обижаться на такое. Поэтому здесь-то ни о какой обиде, я уверена, речи не может идти», — подчеркнула эксперт по этикету. Однако важно, прежде чем принимать решение отправить общие деньги на благотворительность, обсудить это со всеми родителями, чтобы инициатива была всем по душе. В противном случае появляется некое этическое давление — ведь кто-то из родителей или детей захочет потратить свои средства на презент педагогу. Если же во время открытого диалога все выразили свою готовность сделать пожертвование, это будет этично и удобно для самого учителя. Как договориться о цветах на 1 Сентября в родительском комитете Вариантов сделать педагогу приятное, как можно заметить, много, поэтому родителям придется предварительно договориться, чтобы внутри класса не было недоразумений. Как это сделать, чтобы ни с кем не поругаться? «Я думаю, что здесь нужно идти, в частности, от практических моментов. Этические цели — это тоже очень важно, но быстрее и комфортнее договориться, например, о едином букете, чтобы часть денег отправить на благотворительность, если начинать говорить о практических нюансах», — объяснила Баранова.

Фото: Медиасток.рф

Далее нужно представить, насколько будет удобно учителю нести 30 букетов от каждого ученика, куда педагог потом их поставит, как можно сэкономить на цветах, если подарить один красивый и достойный букет, как от этого выиграют учащиеся: учитель будет думать о детях, а не о том, как удержать все букеты в руках на линейке и не растерять их по дороге в класс. Важно подчеркнуть, что любое решение должно исходить из уважения к педагогу, чтобы презент был уместным, приятным и практичным. Кроме того, один букет способен внести праздничную атмосферу и не будет головной болью учителя после линейки. Если родители переживают, что могут из-за этого переругаться, можно устроить анонимное голосование: по старинке на бумажках или опросом в соцсетях. В процессе высказываний и обсуждений следует ни на кого не давить и не навязывать свое мнение. Каким должен быть букет для учителя — мнение эксперта по этикету Если брать идею с цветком от каждого ученика, который в итоге должен превратиться в гармоничный букет, то ее следует обсудить с флористом. «Если все принесут по одной алой розе, например, то соберется большой страстный букет алых роз, которые традиционно не принято дарить учителям. Композиция более уместна, когда человек признается в любви близкому. А вот осенние цветы — это логичный ход. Например, подсолнухи или гладиолусы», — объяснила Баранова.

Фото: Торжественная линейка в школе № 17 Ногинска / Медиасток.рф

Чтобы не было хаоса и в итоге получилась единая композиция, можно заказать цветки у одного флориста. Скорее всего, он составит букет, чтобы получилась монокомпозиция, которая по отдельному цветку тоже будет выглядеть красиво. Еще один важный момент — личность учителя и его характер. «Например, хрупкой невысокой учительнице будет приятно получить огромный букет, который ей физически неудобно нести и который, скорее всего, доставит неудобства и дискомфорт? Или букет все же будет радовать ее глаз? А если учитель — мужчина, то важно обратить внимание на цвета букета, композицию, чтобы она не была женственной и романтичной. В этом случае уместнее выбрать более вытянутый, строгий и лаконичный букет», — объяснила эксперт. А бывает и такое, что учитель не любит срезанные цветы — тогда ему можно подарить цветок в горшке, что усилит эффект, потому что его предпочтения будут учтены. Кроме того, такой подарок будет приносить радость многие годы.

Фото: Букеты в преддверии Дня знаний / Медиасток.рф