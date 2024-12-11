В России захотели продавать алкоголь по QR-коду на «Госуслугах»

Депутат Свинцов: в России нужно продавать алкоголь по отметке на «Госуслугах»

В России предложили продавать алкоголь только по специальной отметке на портале «Госуслуги». С такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов, сообщило издание Life.ru .

Свинцов предложил внести изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По словам парламентария, за последние четыре года в стране наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому необходимо активизировать антиалкогольную пропаганду.

Суть законопроекта заключается в следующем: молодые люди, достигшие совершеннолетия, должны будут проходить обследование у нарколога в медицинском учреждении по месту жительства.

Врач расскажет и наглядно продемонстрирует, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление алкоголя. После профилактической беседы все полученные данные внесут в систему «Госуслуги». В личном профиле появится отметка в виде QR-кода или записи, и только при ее наличии можно будет приобрести алкоголь.

По мнению депутата, законопроект поможет решить сразу две проблемы: сократит количество пьющих молодых людей в регионах.

Ранее Свинцов предложил убрать весь алкоголь в магазинах подальше от закусок и продавать его в помещениях с отдельным входом. По мнению депутата, нынешнее товарное соседство побуждает россиян необдуманно покупать спиртное. А если проблему не решить — россияне вымрут, а страны не станет.