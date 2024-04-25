Запрет алкоголя в майские праздники в России: причины, все «за» и «против» | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 21:00 «Задача нормальных людей». Зачем запрещать алкоголь на майские праздники Депутат Хамзаев: запрет алкоголя поможет защитить здоровье Unsplash

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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники. Автор законопроекта — депутат Султан Хамзаев, по мнению которого ограничение в эти дни защитит здоровье россиян. Подробнее об инициативе и о том, почему запреты не всегда работают так, как было задумано, — в материале 360.ru.

Далее — прямая речь собеседников 360.ru.

1 Депутат Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев Люди и в новогодние, и в майские праздники много пьют, а потом умирают. Наша задача, как нормальных и разумных людей, — защитить здоровье граждан. Чтобы меньше пили, здоровье лучше становилось. Соответственно, они будут больше думать о себе, о семье, а не только о пьяных похождениях.

2 Общественный деятель Владимир Михайлов Ранее я предлагал ограничить продажу алкоголя после семи часов вечера, как это было при СССР. Предположим, человек шел с работы в трезвом уме и здравом рассудке и решил купить чекушку водки. Пришел домой, поужинал, выпил. И, как всегда, этого не хватило. А время уже полдевятого. И он остается дома. Unsplash Сейчас же в полдевятого он сможет пойти и купить еще одну чекушечку. Пришел, выпил — опять не хватило. А время уже половина одиннадцатого. И человек берет уже целую бутылку. В результате перепил, утром болит голова. Поэтому я за то, чтобы продавать алкоголь с 11:00 до 19:00. Рано или поздно, но мы к этому придем.

3 Политик, глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук Русский народ очень свободолюбив, поэтому тактика с запретами неэффективна, она вызывает лишь внутренний протест и желание вопреки употребить алкоголь. Тем более майские праздники продолжительные, люди в это время могут выпить не по случаю праздника, а из-за собственных торжеств: дни рождения, семейные праздники и другие. В целом запрет на продажу не запрещает употребление. Ведь человек может купить заранее, употребить дома. И это не может ограничить употребление алкоголя в других местах: кафе, ресторанах. Я считаю, что нужно больше обратить внимание на идеологическую составляющую таких праздников, как 1 Сентября, День защиты детей, 9 Мая. Чтобы в эти дни чтили традиции, обращали внимание на определенные категории людей: детей, ветеранов. Важно своим примером и здоровым образом жизни отдать дань памяти или показать пример детям. И подойти к вопросу с этой стороны, а не запрещать. Нужно донести до граждан, почему важно в эти дни не употреблять. Да и в целом стоит напоминать, что алкоголь вреден. Freepik Он негативно сказывается на организме, ухудшает работу мозга, нейронных связей. Воздействие спиртного на психику имеет длительное воздействие. Нужно, чтобы наши граждане стали счастливыми. Счастливые люди никогда не будут употреблять алкоголь, ведь это неестественный продукт для человека. Такие меры, как сухой закон, приводят к системным коррупционным схемам. Например, в Херсонской области, несмотря на запрет, алкоголь продается, употребляется, это создает теневой сектор экономики. Zach Reiner / Unsplash

4 Кандидат медицинских наук, дипломированный психолог Андрей Миронов Люди хотят расслабиться с помощью алкоголя, к сожалению, не только в майские праздники. Многие считают, что таким способом можно переключиться. Но это миф. Алкоголь не только не расслабляет, он еще может вогнать в еще большее состояние тревоги и напряжения. Спиртное, конечно, обладает легким успокаивающим эффектом и может создавать иллюзию снятия стресса, однако это только иллюзия. Буквально через несколько глотков организм будет требовать все больше и больше, а это, в свою очередь, повышает нагрузку на организм, что тоже считается стрессом. Нужно помнить: человек в состоянии алкогольного опьянения может совершить противоправные действия. Для расслабления следует переключить мозг с одного вида деятельности на другой. Когда мы занимаемся интеллектуальным трудом, у нас работают одни участки мозга, а когда физическим — другие. Чтобы отвлечься, нужно дать отдых одним участкам и загрузить другие. Unsplash Если человек всю неделю сидит за компьютером, то в свободное время ему нужно заняться спортом: бегом, упражнениями в тренажерном зале. То есть всем тем, что исключает интеллектуальное деятельность. И это необязательно физическая активность. Можно больше времени проводить с семьей, ходить на развлекательные мероприятия, например выставки, концерты. Все это поможет сократить потребление алкоголя и повысить интерес к жизни.