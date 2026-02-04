«А за кого мы воюем?» Ахмедова шокировала словами об СВО и предложила судить тех, кто гоготал над шутками Останина

Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова прокомментировала приговор стендап-комику Артемию Останину, получившему 5 лет и 9 месяцев лишения свободы. Своим мнением она поделилась в личном телеграм-канале .

Ахмедова напомнила, что одной из первых осудила юмор Останина, когда видео с его выступления попало в сеть. Особое возмущение общественности вызвал термин «культяпковозка», который комик использовал в отношении бойцов, потерявших ноги на поле боя.

Тем не менее, правозащитница убеждена, что государственная машина сработала слишком жестко.

«Срок мне вообще непонятен. Даже год был бы тем сроком, который бы все наказательные функции выполнил. Это мое мнение», — объяснила свою позицию Ахмедова.

Медиаменеджер добавила, что сам Останин прямо на суде заявил, что виновным себя не считает. Жалеть о своих шутках комик будет только из-за того, что отправился в тюрьму.