«А за кого мы воюем?» Ахмедова шокировала словами об СВО и предложила судить тех, кто гоготал над шутками Останина
Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова прокомментировала приговор стендап-комику Артемию Останину, получившему 5 лет и 9 месяцев лишения свободы. Своим мнением она поделилась в личном телеграм-канале.
Ахмедова напомнила, что одной из первых осудила юмор Останина, когда видео с его выступления попало в сеть. Особое возмущение общественности вызвал термин «культяпковозка», который комик использовал в отношении бойцов, потерявших ноги на поле боя.
Тем не менее, правозащитница убеждена, что государственная машина сработала слишком жестко.
«Срок мне вообще непонятен. Даже год был бы тем сроком, который бы все наказательные функции выполнил. Это мое мнение», — объяснила свою позицию Ахмедова.
Медиаменеджер добавила, что сам Останин прямо на суде заявил, что виновным себя не считает. Жалеть о своих шутках комик будет только из-за того, что отправился в тюрьму.
Я же понимаю наказание за такие шутки <…> должно быть хотя бы для того, чтобы [они] не стали повальными, и наши бойцы не смотрели на них с фронта, недоумевая — «А за кого мы воюем?
Марина Ахмедова
Основную претензию член СПЧ адресовала не только самому юмористу, но и аудитории, которая обеспечила ему «теплый прием».
«Я также считаю, что если наказывать столь строго этого комика, то и тех, кто гоготал от его оскорбительных шуток», — обратила внимание Ахмедова.
Она возмутилась тем, что во время выступления никто из присутствующих не попытался остановить оскорбление воинов.
«Никто не встал и не дал ему по лицу. <… > Присутствующие не увидели в его шутках ничего такого <… > Представьте, что во время Великой Отечественной кто-то стал бы так шутить — „Ко мне подобралась культяпковозка“. Это было бы невозможно не потому, что шутника сразу бы расстреляли. А потому что в том обществе такие шутки не рождались и родиться не могли», — заявила правозащитница.
По мнению Ахмедовой, ответственность за случившееся должна нести вся индустрия современного юмора, которая давно деградировала и оказалась «вне морали».
«А в нашем [обществе] рождаются. <… > люди не должны так шутить об СВО не потому, что боятся получить срок, а потому что в недрах нашего общества такой юмор вообще рождаться не должен», — резюмировала член СПЧ.
Мещанский районный суд Москвы 4-го февраля приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии. Его признали виновным в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих.