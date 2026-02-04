Комику Останину вынесли приговор за оскорбление чувств верующих

Стендап-комика Артемия Останина приговорили к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В декабре 2024 года Останин враждебно высказывался об инвалидах и выражал явное неуважение к верующим. Комика признали виновным по двум статьям.

«Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима», — добавили в прокуратуре.

Ранее Останин просил суд оправдать его. Обвинение требовало приговорить комика к пяти годам и 11 месяцам колонии и оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Останина задержали в марте 2025 года, когда тот пытался выехать из России.