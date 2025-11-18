Аферисты взялись за «охлаждение» симок. Как различить реальное и фишинговое СМС

Сразу после того, как Минцифры ввело усиленные правила безопасности для мобильных операторов, в России активизировались мошенники. Они используют неосведомленность граждан о новом механизме «охлаждения» сим-карт и массово рассылают фишинговые сообщения. Цель — завладеть персональными данными и доступом к банковским счетам и аккаунтам на «Госуслугах». Как не стать жертвой обмана, разбирался 360.ru.

Зачем нужен период «охлаждения» сим-карт

Еще в начале ноября стало известно о предстоящем введении 24-часового периода «охлаждения» для мобильного интернета и СМС. Официально новые меры, призванные усилить защиту от беспилотников, вступили в силу 10 ноября, сообщила пресс-служба Минцифры.

Суть механизма заключается во временной блокировке доступа к Сети и сообщениям для российских сим-карт в двух случаях: если владелец вернулся в Россию из-за рубежа (после международного роуминга) или если сим-карта не была активна более 72 часов.

Как это работает на практике? Попав под ограничения, абонент получает официальное СМС от своего оператора связи. В нем содержится инструкция по разблокировке: либо пройти авторизацию по ссылке с помощью капчи, либо позвонить в кол-центр и пройти идентификацию.