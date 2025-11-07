07 ноября 2025 11:46 Россиянам «охладят» сим-карты после роуминга: как быстро вернуть мобильный интернет и СМС 0 0 0 Фото: Helena Dolderer/dpa / www.globallookpress.com Общество

В ближайшее время мобильный интернет и СМС после роуминга начнут «охлаждать» на 24 часа. Новость об этом вызвала много вопросов и непонимания: почему именно сутки, как верифицировать свою симку, что делать, если будут технические сбои. И главное — зачем нужны такие меры?

Как сократить время «охлаждения» сим-карты По данным «Коммерсанта», «охлаждать» планируется российские симки, если владельцы вернулись из международного роуминга, или сама карта не была активна более 72 часов. Сейчас такие правила действуют для иностранных сим-карт, но они более строгие. Для российских время «охлаждения» хотят смягчить — при верификации абонент сможет незамедлительно возобновить доступ к услугам.

Источник издания подчеркивает, что механизм для этого утвержден: на телефон абонента будет приходить СМС со ссылкой, по которой ему нужно будет перейти и ввести капчу (тест для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего у него снова заработают мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС.

Вместе с тем опрошенные «Коммерсантом» эксперты сомневаются, что у всех операторов есть техническая возможность реализовать этот комплекс мер. Зачем «охлаждать» симки после роуминга Решение о введении периода «охлаждения» сим-карты может быть связано с необходимостью ограничить работу симок, которые используются при атаках беспилотников.

«В обращении по-прежнему находится немало бесхозных сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают», — отметил в беседе с изданием директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

По его словам, такие сим-карты зачастую «возвращаются к нам в БПЛА». Коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар согласился с Прокопенко, отметив, что «охлаждение» симок направлено на ограничение работы карт, которые используются для дронов, или создания их за рубежом и активации в России. «Введение периода „охлаждения“ для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру», — добавил гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. В каких странах «охлаждают» сим-карты Похожие и даже более жесткие правила действуют и в других странах, указывает «Коммерсант». Особенно это характерно для государств, где остро строит вопрос борьбы с терроризмом и защиты нацбезопасности.

«Например, в США закон требует идентификации владельца сим-карты, в Израиле введены строгие процедуры проверки сим-карт, особенно в зонах конфликта, в Индии блокируются мобильный интернет и звонки на несколько часов», — перечислил партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев.

Вместе с тем, по словам Данилова, в контексте налета дронов «охлаждение» сим-карт не может дать стопроцентной гарантии безопасности. Специалист убежден, что более правильным было бы сочетание нескольких способов противодействия беспилотникам — физического, цифрового и радиоэлектронного. По мнению директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, решить проблему с подозрительными симками можно было бы с помощью введения контроля IMEI-номеров.

«Оператор центральной базы сможет увидеть, что сим-карта связана с определенным легальным устройством. При комплексном решении проблемы, создании единой базы IMEI-номеров, без технических ошибок граждане не должны будут почувствовать неудобств», — пояснила она.

Источники издания на телекоммуникационном рынке предупреждают, что на первых порах «охлаждение» симок может вызывать раздражение абонентов, особенно в аэропортах, где вопрос времени стоит особенно остро. Плюс не исключены технические неполадки, из-за которых даже с капчей СМС могут приходить с задержкой. 360.ru обратился за комментарием к ведущим операторам связи, однако на момент публикации представители компаний не предоставили ответа о готовности введения новых мер по «охлаждению» сим-карт.