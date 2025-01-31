Сегодня 02:16 Афанасьев день — 31 января. Как защитить дом от нечисти Эзотерик Шмелев: в Афанасьев день, 31 января, нужно защитить дом от ведьм 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Афанасьев день в народном календаре славян совпал с днем памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла Александрийского. Как 31 января почтить святых и защитить свой дом от темных сил, выяснил 360.ru.

Святитель Афанасий Великий Этот святой прославился как выдающийся богослов и борец с ересью. Он родился около 297 года в городе Александрии, получил прекрасное светское образование и изучил Священное Писание. В юности на него обратил внимание патриарх Александрийский святитель Александр. Мальчишки разыграли на берегу моря крещение своих друзей-язычников. Епископом они избрали Афанасия. Юноша так хорошо запомнил, как этот обряд проводили в церкви, что в точности его повторил. Видевший это патриарх подозвал детей, признал крещение действительным и дополнил его миропомазанием. После этого случая святитель Александр решил следить за духовным воспитанием Афанасия, сначала присоединил его к клиру в роли чтеца, а затем посвятил в сан диакона. Впоследствии он стал его преемником в 326 году, когда после смерти патриарха избрался на Александрийскою кафедру.

Фото: Global Look Press

Важным моментом в биографии святителя Афанасия Великого стала поездка на Первый Вселенский собор в Никее в 325 году. Молодой диакон выступил с опровержением ереси Ария. Этот ливийский пресвитер и аскет основал течение, последователи которого оспаривали единосущность Бога Отца и Бога Сына. Участники собора одобрили речь Афанасия, а ариане возненавидели его и с тех пор подвергали гонениям. Кирилл Александрийский — его племянник. В юности поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах. Патриарх Александрийский Феофил, видя одаренность юноши, посвятил его в сан диакона. После смерти наставника он взошел на патриарший престол и, как знаменитый дядя, долгие годы боролся с ересью. О чем молиться святому Афанасию? Так как свою жизнь епископ Александрийский посвятил защите православной веры и борьбе с лжеучениями, верующие обращаются к нему с просьбой даровать мудрость, помочь выбрать жизненный путь, поддержать в тяжелых ситуациях и вразумить членов семьи.

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Кроме того, святитель Афанасий Великий может помочь в излечении безнадежных больных. Дело в том, что при жизни он прославился среди простых людей как врачеватель. Однако считается, что молиться ему с этой целью можно только в крайнем случае и по благословению священника. Приметы на Афанасьев день, 31 января В народном календаре есть два праздника с таким названием. Афанасьев день, 31 января, посвящен святителя Афанасию Великому, а 18 июля — византийскому монаху Афанасию Афонскому.

Зимний праздник имеет еще несколько названий — Афанасий–ломонос, Афанасьевские морозы, Афанасий и Кирилл, Ломонос морозит нос и Гусиный праздник. Ломоносом его прозвали из-за того, что в этот день случались сильные заморозки. Так появились поговорки «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос» и «В Афанасьев день — самый крень, самые морозы».

Фото: Sergey Metelitsa/ Global Look Press/ Global Look Press

На Руси считалось, что метель в Афанасьев день сулила позднюю весну, солнце в полдень — раннюю, оттепель — ненастное лето. Гало вокруг солнца и месяца предупреждало о скорых заморозках, а если вороны кружили стаями, то похолодание длилось долго. Как правильно провести Афанасьев день? В афанасьевские морозы ведьмы устраивали шабаш и теряли голову от веселья, поэтому по пути домой устраивали людям всякие пакости. Верившие в это крестьяне приглашали в дом колдунов, чтобы изгнать нечистую силу. Эзотерик Сергей Шмелев рассказал 360.ru, что Афанасьев день подойдет также для самоочищения, медитаций и правильных аффирмаций.

В любой христианский праздник нечисть будет испытывать людей и пытаться получить человеческую энергию. В этот день занятия магией и какие-либо гадания будут иметь действительно хороший эффект. И дело в том, что это энергетически будет подпитывать темный мир. Сергей Шмелев Эзотерик

Однако тем, кто вступил на светлый путь, специалист посоветовал не практиковать ничего магического. За использование каналов темного мира и получение знаний придется заплатить, и существует риск остаться должником тьмы, в том числе и сущности высшего порядка. Шмелев запретил также принимать что-либо от малознакомых людей и поднимать чужие вещи, ведь они могут оказаться так называемыми «крадниками» — предметами, которые заберут здоровье, молодость, красоту и успех. Как очистить свой дом? По словам Шмелева, нечистая сила, которой пользуются ведьмы, питается низкочастотной энергией человека. «Жилище почистить, конечно, правильно. Стены и предметы действительно могут быть аккумулятором, накопителем негативной энергии. Тут очень важно не подпитывать грехами сущностей, которые находятся на помощи у ведьмы, а иногда и на служении», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Существуют разные способы очистить дом от негатива. В древности, рассказал эзотерик, люди клали веточку чертополоха около порога, для того чтобы не пустить темные силы. Это по-прежнему актуально. Шмелев объяснил, что мороз в первую очередь ослабляет человека, поэтому нечистой силе легче воздействовать на него. Использование церковных и освященных свечей принесет эффект свечного отжига негатива. Запах ладана поможет не притягивать бесноватых. Хорошим средством собеседник 360.ru назвал чистку себя и дома молитвой «Да воскреснет Бог». Это очень сильная христианская молитва. Дополнительно можно окурить жилище травами, например полынью и зверобоем. Эзотерик сказал, что для этого подойдут также свечи с добавлением этих трав.