А судьи кто? Телефонные мошенники стали выдавать себя за вершителей правосудия

У работников судебной системы нет времени на то, чтобы обзванивать участников судопроизводства и предлагать им получить документы в электронном виде. Любые звонки подобного рода совершают только мошенники, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Нет такой процедуры

Он объяснил, что забрать документы можно только в самом суде. На судебном решении будет подпись судьи и синяя печать, и в электронном виде такие бумаги не выдаются, добавил юрист.

«Надо понимать, что <…> никто никогда не будет предлагать получать какие-то документы в электронном виде, потому что нет пока процедуры удостоверения судебных документов и подачи их в электронном виде», — уточнил он.

Соловьев предупредил, что мошенники могут представляться помощником судьи, а затем спрашивать по телефону личные персональные данные или цифровые коды якобы для отправки документов через «Госуслуги».

«Это та же самая история, которая касается звонков от сотрудников правоохранительных органов, Центробанка, Следственного комитета, еще от кого-то, которые с разной степенью украинского акцента предлагают те или иные вещи людям», — сообщил он.