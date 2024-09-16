А судьи кто? Телефонные мошенники стали выдавать себя за вершителей правосудия
Юрист Соловьев: судебные документы нельзя получить в электронном виде
У работников судебной системы нет времени на то, чтобы обзванивать участников судопроизводства и предлагать им получить документы в электронном виде. Любые звонки подобного рода совершают только мошенники, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Нет такой процедуры
Он объяснил, что забрать документы можно только в самом суде. На судебном решении будет подпись судьи и синяя печать, и в электронном виде такие бумаги не выдаются, добавил юрист.
«Надо понимать, что <…> никто никогда не будет предлагать получать какие-то документы в электронном виде, потому что нет пока процедуры удостоверения судебных документов и подачи их в электронном виде», — уточнил он.
Соловьев предупредил, что мошенники могут представляться помощником судьи, а затем спрашивать по телефону личные персональные данные или цифровые коды якобы для отправки документов через «Госуслуги».
«Это та же самая история, которая касается звонков от сотрудников правоохранительных органов, Центробанка, Следственного комитета, еще от кого-то, которые с разной степенью украинского акцента предлагают те или иные вещи людям», — сообщил он.
Судам некогда заниматься обзвоном
Юрист добавил, что суды сильно загружены. По этой причине судебные секретари не успевают оперативно выпускать решения, и документы выходят спустя несколько недель. По словам Соловьева, понимающий это человек никогда не станет жертвой мошенников, предлагающих получить цифровые версии судебных бумаг.
«Но это, я не знаю, наверное, „Гарри Поттера“ они читают, [чтобы] какие-то вещи вообще не понимать, полностью быть оторванным от реальности. Конечно, никто никогда не позвонит. К сожалению, не судебная система сейчас идет к человеку, а человек идет к судебной системе и от нее чего-то добивается», — подчеркнул он.
Эксперт также призвал никогда не переходить по неизвестным ссылкам, даже если их отправляют знакомые люди. Он рассказал, что злоумышленники взламывают аккаунты и, например, под видом голосования на конкурсе присылают вредоносные ссылки.
«Первое правило информационной гигиены: не проходить ни по каким незнакомым ссылкам. Пальчик тянется? Надо представлять, что там ток 220 [Вольт]. Ударил на ссылочку — сразу 220», —заключил он.
Ранее преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько посоветовал пользователям для защиты персональных данных завести три-четыре разных пароля, состоящих минимум из восьми символов. Он добавил, что ни в коем случае нельзя отрывать ссылки и вложения от неизвестных отправителей.