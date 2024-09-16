Эксперт по цифровой грамотности Скалько: при защите данных стоит завести три-четыре разных пароля

Преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько в беседе с изданием РИАМО посоветовал россиянам во время защиты данных завести три-четыре разных пароля, состоящих минимум из восьми символов.

По словам эксперта, надежный пароль поможет защитить личные данные от мошенников.

«Многие знают, что нельзя открывать вложения и ссылки на почте или в мессенджерах от неизвестных отправителей», — добавил эксперт.

В том случае, если вам пришло письмо от родственника, лучше связаться с ним по телефону и спросить, отправлял ли он что-нибудь на почту. Аферисты любят действовать от имени знакомых людей, предупредил Скалько.