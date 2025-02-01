01 февраля 2025 18:43 Время свадеб и очищения. Как правильно провести 2 февраля — Ефимов день Православные верующие почтут память Евфимия Великого 2 февраля 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Русская православная церковь 2 февраля почитает память преподобного Евфимия Великого, святого и чудотворца, жившего в V веке. В народе эту дату называли Ефимов день, или Ефим метельный — из-за обильных снегопадов. О том, чем прославился преподобный и как правильно провести 2 февраля, узнал 360.ru.

Кто такой Евфимий Великий Будущий святой родился в V веке в армянском городе Мелитина. Он был долгожданным ребенком, потому что его родители долгое время оставались бездетными. Пара регулярно возносила молитвы, прося о чуде, и дала обет, что ребенок посвятит свою жизнь служению Богу. Отец Евфимия умер до рождения сына. Поэтому мать, исполняя обещание, отдала ребенка своему брату-священнику, который занялся воспитанием мальчика. Еще в ранней юности Евфимий принял монашеский постриг и выбрал путь аскезы, отказавшись от мирских благ.

Отшельническую жизнь монах вел в пустыне Палестины, проводя много времени в молитвах. Его духовная стойкость привела к святому множество последователей, с которыми он основал первые монастырские общины.

Фото: РИА «Новости»

На проповеди, которые он читал, приходило огромное число верующих, ставших свидетелями, как на Евфимия снисходило сияние. Его советы и наставления помогали людям в трудных жизненных ситуациях, а сам он стал образцом для подражания для многих. Также святой обладал даром исцеления и предвидения, что привлекло к нему большое количество паломников из разных частей света. При этом Евфимий всегда оставался сторонником христианского учения и выступал против любых ересей, которые возникали в его время. Мудрые наставления и пример безупречной духовной жизни преподобного оказали влияние как на простых верующих, так и на высокопоставленных церковных деятелей. Евфимий умер 20 января (2 февраля по новому стилю) 473 года. Мощи святого сохранили в основанной им лавре, которая со временем разрушилась. Руины монастыря нашли только в XX веке, но останков святого археологи не обнаружили. Считается, что они хранятся в различных местах, включая Афон, Иверский монастырь и церковь на острове Милос.

Фото: РИА «Новости»

Как провести Ефимов день: что можно и нельзя делать Пойти в церковь, сыграть свадьбу или вымыться в бане Провести Ефимов день лучше всего в церкви. После службы можно помолиться святому, попросив об исцелении, укреплении веры или другой помощи. Раньше 2 февраля называли днем свадеб: считалось, что заключенные в Ефимов день браки особенно крепкие, а семьи счастливые. Но больше это связано со скорым наступлением Великого поста, когда венчания не проводили. В этом году он выпал на 3 марта.

Отметить 2 февраля можно в бане. Считается, что в Ефимов день человек смывает с себя все болезни и невзгоды. Продолжить день очищения можно через избавление от ненужных вещей, чтобы встретить скорую весну полностью обновленным. Кроме того, Ефимов день лучше всего провести в окружении друзей и родных.

Ругань и плохое настроение под запретом Как и в другие церковные праздники, тяжелый труд, а также ругань запрещены. Лучше провести 2 февраля в хорошем настроении. По народным поверьям, в Ефимов день нельзя поднимать выпавшие из кармана монеты, чтобы в будущем не столкнуться с бедностью. Из дома нельзя выходить в грязной одежде, чтобы не навлечь неприятностей, а после заката не нужно петь, чтобы потом не плакать.

Фото: РИА «Новости»

Приметы на Ефимов день Февраль всегда начинался снегопадами и метелями. Поэтому Ефимов день получил неформальное название Снежень. Есть даже старинная поговорка: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали». Если 2 февраля на улице метель и снегопад, то такую же погоду можно ждать на Масленицу. Солнечный день предвещает раннюю весну. Также важно посмотреть на вечернее небо 2 февраля. Если оно окажется ясным, то ближайшие дни станут морозными.

Кого еще чествуют 2 февраля

Во второй день последнего зимнего месяца чтят не только Евфимия Великого, но и память святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. Об этом 360.ru рассказал священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай (Савченко). Он пояснил, что это были славяне, жившие в Северной Скифии во времена апостола Андрея Первозванного. «За принятие христианства их казнил местный князь. Получается, что они были одними из первых славян. Можно даже сказать, что русскими, о которых сохранились древние свидетельства», — заявил отец Николай. Священник добавил, что мученики были мужчинами и по правилам в честь них должны были называть мальчиков. Большинство священников доступа к их житиям не имели, но видели в молитвослове день памяти Инны, Пинны и Риммы и давали имена девочкам при крещении. «Невольная ошибка открылась спустя многие столетия, когда эти имена уже стали традиционно женскими», — подытожил отец Николай.