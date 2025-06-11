11 июня 2025 16:55 12 июня: День России, день Человека 0 0 0 Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Праздники

Крым

Россия

Севастополь

История

Владимир Путин

Космос

Патриотизм

Двенадцатого июня традиционно отмечается День России — важнейший государственный праздник. Граждане ходят с флагами, говорят патетические речи, но в целом, если откровенно, еще привыкают к торжеству. Меж тем ключевыми вопросами остаются: «Что есть Россия? Что должно находиться в ее основе? Чем Россия уникальна?»

То, что уникальна, — тут ни у кого сомнений нет. Богоизбрана, особые путь и миссия — об этом писали и говорили едва ли не все русские философы. А философы европейские с ними соглашались. Они, впрочем, делали акцент на отличии России от Запада. Например, Освальд Шпенглер. Однако никто не может отрицать, что, во-первых, Россия всегда шла своим путем, а во-вторых, на ее территории воплощались самые смелые идеи и проекты за всю историю. Достаточно вспомнить русских космистов: Федорова, Циолковского, Вернадского — из их уникальных идей вырастает покорение космоса как стремления человечества к колоссальным свершениям и воцарению всеобщей справедливости. Чаяния отечественных космистов продолжили советские фантасты и фактически воплотили в полете Гагарина. О справедливости как о национальной идее говорят и сейчас.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Но в чем она выражается? И главное — как ее добиться? Важной точкой на этом пути мне видится возвращение Севастополя и Крыма домой. На тот момент преодолен крен 90-х, но в стране не могли ответить на вопрос: «Кто мы?» Крым же дал ответ.

Впервые в новейшей истории стало ясно, что русские своих не бросают. Крайне важным было то, что воссоединение произошло бескровно. Отсюда такой всплеск патриотизма, прилив настоящей гордости за Родину.

Пассионарная энергия, сгенерированная тогда, была колоссальна. Она могла и должна была стать базой для больших побед и свершений.

Фото: Крымская весна / РИА «Новости»

Но в полной мере этого, к сожалению, не произошло. Теперь же мы отвечаем на новые вызовы. И на внутреннем контуре большинство из них касается наших людей на исторически наших территориях. Люди Мариуполя, Бердянска, Геническа, Луганска, Волновахи — наши люди, которые в первую очередь нуждаются в большой поддержке для большого русского рывка.

Новые территории — трамплин, с которого может взлететь Россия. Или, наоборот, не взлететь. Положение дел в этом регионе — индикатор состояния всей страны, ее устремлений и возможностей. Ибо в основе всего — человек. Должен быть.

Нелюбимый многими Солженицын очень точно, на мой взгляд, обозначил национальную идею России — сбережение народа. Позднее ее же в качестве сверхзадачи для нации и страны назвал Владимир Путин. И она действительно одна из центральных, ключевых.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас ее отражение прослеживается в первую очередь в вопросах демографии, когда отчаянно ищут решения для сохранения и приумножения населения России. А оно стремительно уменьшается. Коренное заменяется приезжими — в первую очередь из стран Средней Азии. Катастрофа? Безусловно. Озвучиваются варианты по ее решению, но все они сводятся к материальной стимуляции: выплаты, пособия. Часто такие вещи работают лишь на бумаге. Но преодоление демографической катастрофы невозможно без понимания одной простой истины: в центре России должен быть человек. И данной человекоориентированности следует проявляться прежде всего в социальных вопросах. Ведь главное богатство России — это не газ и не нефть, и даже не литий, а люди. И долгое время у нас как раз-таки и били по тому, что напрямую отвечает за формирование и жизнь людей, — по медицине и образованию, и глубже — по культуре, по той, что сберегает общество.

Фото: РИА «Новости»

Если же мы хотим выжить, если хотим оставить Россию целостной и независимой, то необходимо ориентироваться на человека, на обеспечение его развития и жизни. Без этого в мире, который желает пожрать любого, выжить априори невозможно. И если власть имущие думают, что их такая участь обойдет, никак не задев, то события последних трех лет показывают, что они ошибаются. Накроет и потопит всех, если Россия не обратится к человеку. Только так можно получить шанс на выживание.