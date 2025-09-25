Сегодня 14:27 «Запесочницу» освободили от Запесоцкого: почему сняли ректора СПбГУП и что ему грозит Решение суда об отстранении Запесоцкого с должности появилось в Сети 0 0 0 Фото: Соцсети Александра Запесоцкого Образование

Вузы

Суд

Отставки

Скандалы

Россия

Студенты

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого. Он руководил вузом с 1991 года, теперь СПбГУП запрещено заключать с ним трудовой договор и оказывать какое-либо воздействие на работников и органы управления вуза и его филиалов. В Сети решение суда об экс-главе «Запесочницы» восприняли с ликованием. И на то было множество причин.

Почему Запесоцкого отстранили от должности ректора Постановление Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области об отстранении Запесоцкого от должности ректора опубликовали сегодня на портале «Электронное правосудие». Решение приняли по заявлению заместителя генпрокурора, потребовавшего этого отстранения по двум причинам. Первая — использование спорного имущества для личного обогащения, а вторая — возможное злоупотребление положением с целью помешать изъятию этого имущества. Одной отставкой не ограничилось — надзорное ведомство призвало запретить Запесоцкому занимать какие-либо должности в университете и его филиалах в регионах России и Казахстане, оказывать воздействие на сотрудников и органы управления образовательных организаций, а СПбГУП — запретить заключать с Запесоцким трудовой договор, в том числе срочный.

Также прокуратура настояла на ускоренном рассмотрении дела, чтобы защитить студентов и преподавателей, которых Запесоцкий может обманывать и подбивать на демонстрации в его защиту. Полномочия ректора суд временно возложил на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Фото: Соцсети Александра Запесоцкого

В чем суть иска Генпрокуратуры по «Запесочнице» Об обращении Генпрокуратуры в петербургский арбитраж стало известно несколькими днями ранее: 22 сентября «Коммерсант» сообщил о подаче иска о о возврате государству имущества вуза. Заявление инициировал Игорь Краснов (накануне он занял пост главы Верховного суда, оставив должность генпрокурора страны ). Ответчиками по иску указали сам университет профсоюзов и Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР). Запесоцкого, Ленинградскую федерацию профсоюзов и Всеобщую конфедерацию профсоюзов прописали среди третьих лиц.

Генпрокуратура настаивает, что вуз перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов России незаконно. Также в иске было сказано, что Запесоцкий «на протяжении десятилетий» использует имущество университета для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета.

Фото: Соцсети Александра Запесоцкого

Для понимания сути позиции ГП следует вспомнить, что университет профсоюзов создали в 1993 году на базе Высшей профсоюзной школы культуры, существовавшей с 1926 года (до реорганизации — 73-я профсоюзная школа в Ленинграде). Но в советское время государство не передавало профсоюзам права собственности на объекты школы. Кроме того, ничтожность договоров по передаче имущества подтвердило решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вместе с тем, как считают в ГП, Запесоцкий, зная о публично значимых функциях университета, сознательно перевел его деятельность на коммерческую основу. Содействие в этом ему оказала Федерация независимых профсоюзов России. Далее, по данным ведомства, они инициировали судебные разбирательства в арбитраже, чтобы легализовать незаконный захват публичной собственной в 2009–2014 годах. При этом ФНПР, как считают в Генпрокуратуре, скрыла от суда сведения о возведении объектов за государственный счет.

Интересно На основании судебных актов за Федерацией независимых профсоюзов России незаконно зарегистрировали право собственности на общежитие, учебные корпуса, танцевальный павильон, учебно-бытовой корпус с гостиницей, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную, полагают в Генпрокуратуре. На основании судебных актов за Федерацией независимых профсоюзов России незаконно зарегистрировали право собственности на общежитие, учебные корпуса, танцевальный павильон, учебно-бытовой корпус с гостиницей, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную, полагают в Генпрокуратуре.

Ежегодная выручка вуза, сформированная за счет оплаты студентов, составляет от 0,5 миллиарда до 1 миллиарда рублей, но Запесоцкий ради госфинансирования продолжал отчитываться в ФНС об убытках, добавили в ГП. Для этого искусственно завышались расходы вуза на рекламу, закупку инвентаря, аренду помещений и оплату коммунальных услуг.

В общей сложности с 2012 года «Запесочница» получила из бюджета 3,2 миллиарда рублей. «Коммерсант» также отметил, что в иске ведомства есть данные о том, что ректор вывел в пользу сына здание, принадлежавшее вузу, и привлек для этого подконтрольную офшорную фирму.

Фото: Соцсети Александра Запесоцкого

Ей этот объект продали в 2000-м за 3,2 миллиона, хотя его рыночная стоимость — 200 миллионов. Через восемь лет недвижимость переоформили на сына главы вуза, а тот еще через 10 лет продал здание за пресловутые 200 миллионов. Но это еще не все злоупотребления. По информации ГП, ректор оформлял на себя и сына кредиты под залог имущества вуза, заключал с аффилированными компаниями фиктивные договоры аренды помещений якобы для учебных целей. Таким образом он завладел средствами СПбГУП в размере более 168 миллионов рублей, подчеркивают в Генпрокуратуре. И это тоже все еще не конец. Помимо этого, в ведомстве полагают, что с 2022-го по 2025-й ректор предоставил сыну займы на 48 миллионов. Расходы образовательного учреждения при этом покрыли за счет госсубсидий, а высвободившиеся 670 миллионов утекли в карман руководителя университета. Часть из них, как выяснили прокуроры, он потратил на дом во Франции.

Интересно ГП настаивает, что указанная в иске недвижимость Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов должна быть передана в собственность государства, а до принятия судом решения по иску в качестве обеспечительной меры нужно наложить на нее арест. ГП настаивает, что указанная в иске недвижимость Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов должна быть передана в собственность государства, а до принятия судом решения по иску в качестве обеспечительной меры нужно наложить на нее арест.

Самые известные скандалы вокруг Запесоцкого Отстранение Запесоцкого из-за иска ГП — гигантский скандал, но для этой персоны далеко не первый. Ректор не раз подвергался критике по многим причинам, и одна из них — разрушение исторического здания, напомнил 78.ru.

В ведении вуза находилась дача при саде «Озерки», построенная в 1877–1879 годах и считавшаяся последней из сохранившихся построек популярного у горожан в конце XIX века увеселительного комплекса. Пока СПбГУП руководил Запесоцкий, памятник пришел в негодность, и его пришлось снести. Не спасло ситуацию даже решение Смольного, который пытался заставить вуз провести реставрацию и даже оштрафовал его на полмиллиона рублей.

Фото: Соцсети Александра Запесоцкого

Также широкую известность ректор получил и благодаря своей любви «кошмарить» студентов. Известна история, когда первокурсница из Новгорода осмелилась пожаловаться на высокие цены в столовой, на что тот разразился в ответном письме целой тирадой оскорблений. Он назвал девушку «ничтожным человеком» и посоветовал ей возвращаться в родной город. «Нет денег — зарабатывайте», — написал Запесоцкий. Позже в пресс-службе учебного заведения назвали письмо «психологическим экспериментом». Массовые отчисления и «аккуратные соцсети» Похожая ситуация возникла и в 2014 году, когда из вуза отчислили сразу 150 студентов. В официальном приказе подчеркнули, что учащихся выгнали из-за несоблюдения дисциплины и неспособности «к поведению на уровне университетских стандартов». Тем, кто остался в вузе, настойчиво посоветовали «аккуратно» вести странички в соцсетях. Через пару лет университет пошел еще дальше и повесил плакат на тему этики поведения в интернете. Запесоцкий лично обозначил, какие фотографии нельзя публиковать на личных страничках соцсетей. Среди запретов оказались снимки с поцелуями, объятиями, нескромными жестами и откровенными нарядами. Такие фото Запесоцкий цинично назвал предложением «дешевых сексуальных услуг». Несмотря на попытки выставить себя блюстителем нравственности, ректора самого уличали в далеко не скромном поведении и особой любви к молоденьким студенткам.

Фото: Соцсети Александра Запесоцкого

Запесоцкому нравилось фотографироваться в компании красоток, он также часто проводил конкурсы красоты, главным призом в которых было поступление в вуз. По странному совпадению именно одна из победительниц — Алина Данилевич — через несколько лет стала его супругой.

Еще одна студентка университета профсоюзов отметилась тем, что не только писала стихи и постоянно выступала на юбилейных мероприятиях, но и размещала свои фотографии на иностранных порноресурсах. После этого случая ректор издал официальный приказ, запрещающий студентам и преподавателям участвовать в эротических съемках. Дурную славу Запесоцкому принес и проект «Диссернет», который постоянно включал его в свои отчеты и даже назвал худшим ректором страны в 2019 году. Согласно опубликованному на сайте документу, глава вуза участвовал в защите одной сомнительной диссертации и имел несколько научных работ с признаками нарушений.

Фото: Соцсети Александра Запесоцкого

Общенародную нелюбовь ректор сыскал и судебными тяжбами со студентами. В 2016 году университет потребовал от Екатерины Хваловой, отчисленной за дисциплинарные нарушения, выплатить стоимость года обучения в 197 тысяч рублей и неустойку в 744 тысячи рублей. Спустя четыре года разбирательств суд признал выдвинутые вузом условия кабальными, ведь ставка достигала 180% годовых. В 2019 году отчислившаяся с первого курса студентка Надежда Ляпина пыталась вернуть предоплату за второй год обучения, но СПбГУП отдал лишь часть суммы. Изъятие денег он оправдал «ремонтом и поддержанием уровня лучших европейских вузов». Справедливость восторжествовала в 2020 году — суд полностью удовлетворил иск Ляпиной и оштрафовал университет за нарушение прав потребителя. Негативный образ Запесоцкого также дополняла его очевидная любовь к роскоши. Ректор пытался выставить себя скромным человеком, но при этом щеголял в галстуках Armani, дизайнерских пальто стоимостью до полумиллиона рублей, с сумками известных брендов, иронично называя их «западной дрянью».