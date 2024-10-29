Сегодня 02:39 Педагоги в выигрыше. Нововведения во вступительные экзамены в вузы сочли полезными Доцент Корягина: от нововведений в список ЕГЭ педагоги и ученики только выиграют 0 0 0 Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press Образование

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Министерство образования и науки опубликовало финальный проект перечня вступительных экзаменов в вузы в 2025 году. Он несколько отличается от первоначальной версии. Что сохранили, а какие нововведения убрали из окончательного документа — разбирался 360.ru.

Перечень вступительных экзаменов в вузы с 1 марта 2025 года В финальном документе внесли изменения в перечень вступительных испытаний при поступлении по программам бакалавриата и специалитета. Если приказ подпишут, то он вступит в действие с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. В проекте документа министерство предлагает сделать обязательными экзамены по русскому языку, профильному предмету по выбору вуза, а также по одному-двум профильным предметам по оставшимся в перечне по выбору вуза или абитуриента. Выпускники должны определиться с предметами, по которым они планируют сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. Вузы опубликуют перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.

Фото: РИА «Новости»

Вступительные экзамены для педагогических направлений В первоначальной версии приказа предполагалось изменить список вступительных экзаменов по педагогическому направлению. В число обязательных хотели внести экзамен по профильному предмету. Например, будущий учитель химии должен был бы сдавать экзамен по этому предмету. Сегодня же для поступления в педагогический вуз обязательные экзамены — лишь русский язык и обществознание, независимо от того, какой предмет планирует преподавать будущий учитель. «После общественного обсуждения было принято решение сильно не менять перечень дисциплин ЕГЭ. <…> Сохранился выбор между профильным предметом и обществознанием», — написал в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он отметил, что на это стоит обратить внимание ученикам 10-х классов, в следующем году такого выбора не будет. Об этом в начале октября говорил министр образования и науки Валерий Фальков. Он заявил, что в 2025 году вузы ждут незначительные изменения, а в 2026 году в перечень внесут «существенные новации». Документ ожидает согласование Минюстом, после чего его официально опубликуют.

Фото: РИА «Новости»

Цель нововведений для вступительных экзаменов Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что цель нововведений — привлечь в вузы наиболее мотивированных и подготовленных абитуриентов. «Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны», — заявил замминистра. Доцент РЭУ имени Плеханова Инга Корягина в беседе с 360.ru отметила, что именно такие экзамены были до 1991 года. «Педагог должен владеть государственным языком, понимать государственное устройство и обязательно знать предмет, педагогом по которому он будет работать. Педагогика — это методика подачи знаний прежде всего по профессиональному предмету. Это просто набор интересных и увлекательных инструментов быстрого освоения предмета учащимися», — заявила преподаватель. На педагогику в профильных вузах отводился весь четвертый курс и первый семестр пятого курса. Во втором семестре студенты проходили педагогическую практику в школе, добавила Корягина. «Если сейчас введут подобные экзамены, будущие педагоги и их учащиеся только выиграют», — резюмировала собеседница 360.ru.