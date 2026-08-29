«Враг народа» за домашку. Школьники рассказали, что для них «норм», а что — «стрем»
360.ru спросил у школьников о списывании, домашнем задании и TikTok на переменах
Раньше ученики боялись забыть форму, напомнить учителю о домашнем задании и старались делать уроки самостоятельно. Что изменилось сегодня? Современные школьные правила корреспондент 360.ru Евдокия Кожуханцева проверила в популярном формате «Норм или стрем».
Минули те времена, когда за подсказку соседа боялись получить выговор, а забытые кроссовки превращали урок физкультуры в настоящее испытание. Современные дети к многим школьным требованиям отнеслись неожиданно спокойно.
Интересно, что среди девочек подавляющее большинство сочло нормальным подглядывать в тетрадь соседа. У мальчиков единого мнения не оказалось: их ответы разделились практически поровну.
Отсутствие формы на физкультуре дети тоже оценили по-разному. Одни посчитали такой поступок недопустимым, другие спокойно ответили «норм».
«Да зачем забывать? Она же прикольная, физра!» — удивилась одна из девочек.
Напомнить учителю о домашнем задании большинство ребят посчитали не только нормальным, но и правильным. Когда-то такой поступок мог навсегда испортить ученику репутацию в классе.
«У нас за это человек становился „врагом народа“!» — призналась корреспондент.
Зато делать уроки за ребенка родители, по мнению школьников, не должны. Этот вопрос у некоторых участников опроса вызвал неподдельное удивление и довольно решительный ответ «стрем».
Разделились мнения и о съемке роликов в TikTok на переменах: одни дети запросто так делают, а другие раскритиковали увлечение. Один из учеников высказался особенно резко.
«Стремные они какие-то», — сказал он о тех, кто снимал видео.
Предложение произнести на уроке нашумевшую фразу «Сикс-Севен» поставило школьников в тупик. Кто-то смутился, кто-то засмеялся, а кто-то из мальчиков и вовсе вынес вердикт.
«Это позор», — сказал он.
Действительно, в таком случае вряд ли обойдется без замечания от педагога. Тем более что с 1 сентября в десяти школах Московской области начнется эксперимент по оценке поведения учеников. В рамках пилотного проекта его будут квалифицировать как «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».