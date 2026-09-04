VK Education: 43% студентов начнут учебный год с освоения новых навыков
Согласно исследованию VK Education, 62% российских студентов начинают новый учебный год с чувством уверенности или спокойствия. Основным приоритетом для 52% респондентов является соблюдение баланса между учебой, работой и личной жизнью. Кроме того, 43% опрошенных ориентированы на расширение компетенций: помимо успешной сдачи экзаменов, они планируют изучать искусственный интеллект, иностранные языки и профессиональный софт.
Исследование показало, что ключевой целью на учебный год для 55% студентов является успешная сдача сессий. В числе других приоритетов — расширение круга общения (39%), участие в проектной деятельности (37%), а также совмещение учебы с работой или стажировкой (36%). При этом современное высшее образование воспринимается респондентами комплексно: 62% ценят его за возможность нетворкинга, 48% — как карьерный трамплин, 45% — как пространство для самореализации, а 36% — как инструмент для поиска призвания.
Главным вызовом года студенты назвали риск выгорания — об этом заявили 56% опрошенных. На втором месте по значимости — поиск идеальной работы или стажировки (48%). Интересно, что 40% студентов поставили перед собой психологическую цель: перестать сравнивать себя с окружающими и идти своим путем. Кроме того, 36% намерены внедрить в учебу нейросети, каждый третий (33%) хочет подтянуть оценки, а 21% планирует окончательно разобраться, правильную ли профессию они выбрали.
Эмоции на старте учебы разделились. Спокойнее всего начало года воспринимают 35% студентов — у них нет особых чувств по этому поводу. При этом 27% настроены на успех и полны уверенности, а еще 19% и вовсе испытывают эйфорию. За год каждый четвертый (26%) стал учиться более осознанно, столько же опрошенных не заметили изменений, а вот 19% честно признались, что стали относиться к занятиям с большим безразличием.
В вопросе поиска опоры в образовательном процессе 40% студентов полагаются исключительно на собственные силы. Вторым по значимости ресурсом поддержки респонденты назвали инструменты искусственного интеллекта — их выбрали 25% учащихся. На помощь со стороны семьи или партнера рассчитывают 15% опрошенных, на друзей и коллег по вузу — 14%. Наименьший уровень ожиданий зафиксирован в отношении преподавательского состава и кураторов: на них полагаются лишь 5% студентов.
Онлайн-опрос VK Education провели в августе 2026 года. В нем участвовали тысяча российских студентов в возрасте от 18 до 25 лет.
Ранее VК Знакомства и онлайн-школа Skyeng выяснили, что 80% россиян готовы учить иностранный язык ради отношений.