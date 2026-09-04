VK: 80% россиян готовы учить язык ради отношений с иностранцем

Дейтинг-сервис VК Знакомства и онлайн-школа Skyeng выяснили, что 80% россиян готовы учить иностранный язык ради отношений. Участниками опроса стали 1,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе ВКонтакте.

Отношения или брак с иностранцем допускают 42% респондентов, причем среди мужчин этот показатель был выше, чем среди женщин — 49% против 38%. У 28% был опыт романтического общения или отношений с человеком из другой страны.

Среди качеств, которые делают партнеров-иностранцев привлекательными, опрошенные назвали уважительное отношение и внимание (22%), эмоциональную зрелость и открытость (14%), а также и финансовую стабильность (13%). Основными препятствиями же для коммуникаций стали расстояние и редкие встречи (28%) Затем идут различия в культуре (23%), языковой барьер (21%), а также сложности с визой и документами (19%).

Новый язык ради отношений готовы выучить 80% россиян. У 35% это связано с интересом к другой культуре и желанием вкладываться в обучение — при серьезных отношениях (26%). Еще 19% согласились учить иностранный, если партнер тоже будет изучать русский. При этом 28% респондентов отметили, что уже начали учить язык ради человека, который им понравился.

Главный мотив для изучения языка — свободное общение с партнером (36%). Стимулами также могут стать переезд в другую страну (22%), знакомство с культурой (18%) и общение с семьей партнера (12%).

К тому же каждый третий респондент признался, что в общении с иностранцами мешал языковой барьер. Респондентам было сложно продолжать разговор (16%), говорить об эмоциях (15%) и шутить на другом языке (14%). Чтобы упростить коммуникацию, 40% постоянно используют онлайн-переводчики, еще 24% — иногда.

Наиболее популярным языком стал английский: его выбрали 28% пользователей. Затем идут итальянский и испанский — по 10%, французский — 9%, немецкий (8%) и китайский (7%).

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