«Витиевато и аппетитно». В Сеченовке студентов угощали IQ-пирогами в Татьянин день
Ректор ПМГМУ Сеченова Глыбочко: Татьянин день отмечаем праздником с IQ-пирогами
В Сеченовском университете в Татьянин день прошел праздник «Пироги на Пироговской», где студентов угощали IQ-пирогами, а Татьянам дарили розы. Этот праздник в вузе проходит седьмой год подряд, по словам ректора Петра Глыбочко, с инициативой выступили сами учащиеся. О празднике и необычной выпечке — в материале 360.ru.
На мероприятии проходили мастер-классы, конкурсы, интерактивные интерактивные занятия на высокотехнологичном оборудовании. Студенты с удовольствием уплетали пироги, которые раздавал робот — собственная разработка Сеченовского университета.
«То, что сейчас мы пытаемся применять, это связано с промышленностью. Потому что часто необходимо производить сортировку овощей и фруктов. Овощи и фрукты очень нежные объекты. Если мы их захватим жестким захватом, то мы их повредим, и, например, наш помидор уже очень быстро сгниет», — рассказал 360.ru заведующий лабораторией вуза Алексей Максимкин.
Студенты-медики испытывали предоставленное на празднике оборудование — проводили «базовую сердечно-легочную операцию» в виртуальных очках и многое другое.
«Здесь у нас представлена виртуальная клиника, в которой огромный спектр возможностей. И также у нас представлен тактический костюм. Это про экстренное кровоизлияние в каких-то непредвиденных ситуациях, чтобы студенты могли попрактиковаться в остановке крови», — рассказал студент четвертого курса Артур Губин.
Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко рассказал о традиции Сеченовки на Татьянин день.
«В 2018 году студенты вышли с инициативой назвать этот праздник „Пироги на Пироговской“. Мы как администрация его поддержали, и вот все эти годы мы его отмечаем как „Пироги на Пироговской“. Это ассоциируется с Большой Пироговской улицей, где располагаются наши клиники, наши учебные корпуса, все наши практические базы, где обучаются наши студенты», — рассказал ректор.
Главный номер праздника — трехметровый IQ-пирог. По замыслу организаторов, в него добавлены специальные ингредиенты для улучшения работы мозга, повышения иммунитета и устойчивости к стрессам, ведь сессия в самом разгаре.
Студенты признали, что пирог очень вкусный, «как у бабушки». Несмотря на современную начинку пирога, его оформили в лучших традициях советской выпечки — витиевато и аппетитно.