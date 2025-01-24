«Витиевато и аппетитно». В Сеченовке студентов угощали IQ-пирогами в Татьянин день

В Сеченовском университете в Татьянин день прошел праздник «Пироги на Пироговской», где студентов угощали IQ-пирогами, а Татьянам дарили розы. Этот праздник в вузе проходит седьмой год подряд, по словам ректора Петра Глыбочко, с инициативой выступили сами учащиеся. О празднике и необычной выпечке — в материале 360.ru.

На мероприятии проходили мастер-классы, конкурсы, интерактивные интерактивные занятия на высокотехнологичном оборудовании. Студенты с удовольствием уплетали пироги, которые раздавал робот — собственная разработка Сеченовского университета.

«То, что сейчас мы пытаемся применять, это связано с промышленностью. Потому что часто необходимо производить сортировку овощей и фруктов. Овощи и фрукты очень нежные объекты. Если мы их захватим жестким захватом, то мы их повредим, и, например, наш помидор уже очень быстро сгниет», — рассказал 360.ru заведующий лабораторией вуза Алексей Максимкин.

Студенты-медики испытывали предоставленное на празднике оборудование — проводили «базовую сердечно-легочную операцию» в виртуальных очках и многое другое.

«Здесь у нас представлена виртуальная клиника, в которой огромный спектр возможностей. И также у нас представлен тактический костюм. Это про экстренное кровоизлияние в каких-то непредвиденных ситуациях, чтобы студенты могли попрактиковаться в остановке крови», — рассказал студент четвертого курса Артур Губин.