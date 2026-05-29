Камеры против шпаргалок. В Рособрнадзоре объяснили работу ИИ на ЕГЭ
Искусственный интеллект выявляет школьников со шпаргалками и телефонами на ЕГЭ. О том, как работает система видеонаблюдения на экзаменах, в беседе с 360.ru рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, ИИ анализирует поведение выпускников и фиксирует подозрительные предметы — например, мобильные телефоны или шпаргалки на столе и в руках.
Проверяют люди
Музаев уточнил, что система с искусственным интеллектом используется уже несколько лет и с каждой экзаменационной кампанией становится точнее. Если алгоритм замечает возможное нарушение, он ставит специальную метку. После этого запись обязательно просматривает человек — администратор системы.
«Если нарушение подтверждается, он (администратор) верифицирует ее как нарушение, и сигнал уходит в пункт проведения экзамена. В реальном режиме организатор экзамена в аудитории бывает оповещен. Он заполняет соответствующий акт, процедурно подтверждает нарушение, и ученик удаляется», — сказал Музаев.
Видео пересматривают даже после ЕГЭ
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что записи с экзаменов хранятся три месяца. Поэтому нарушения могут выявить уже после завершения ЕГЭ.
«Если нарушение обнаруживается позже, экзамен все равно аннулируется», — пояснил Музаев.
По его словам, если выпускник успел поступить в вуз с такими результатами, учебное заведение уведомляют о нарушении. После этого студента могут отчислить.
«Как правило, такие ребята, к сожалению, отчисляются. Поэтому, пользуясь случаем, не рекомендую нарушать. На экзамен надо приходить со своими знаниями без шпаргалок и телефонов. Самый лучший помощник для успешного результата — это свои знания», — сказал Музаев.
Телефоны и шпаргалки — почти поровну
Музаев рассказал, что с экзаменов удалили около тысячи человек. Примерно половина нарушителей пытается воспользоваться шпаргалками, остальные — телефонами и гаджетами.
При этом глава Рособрнадзора отметил, что подготовка собственных конспектов и записей во время учебы может быть полезной, поскольку помогает лучше запоминать материал.
Он также напомнил, что вся официальная информация для подготовки к ЕГЭ размещена на ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений.