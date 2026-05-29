Камеры против шпаргалок. В Рособрнадзоре объяснили работу ИИ на ЕГЭ

Искусственный интеллект выявляет школьников со шпаргалками и телефонами на ЕГЭ. О том, как работает система видеонаблюдения на экзаменах, в беседе с 360.ru рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, ИИ анализирует поведение выпускников и фиксирует подозрительные предметы — например, мобильные телефоны или шпаргалки на столе и в руках.

Проверяют люди

Музаев уточнил, что система с искусственным интеллектом используется уже несколько лет и с каждой экзаменационной кампанией становится точнее. Если алгоритм замечает возможное нарушение, он ставит специальную метку. После этого запись обязательно просматривает человек — администратор системы.

«Если нарушение подтверждается, он (администратор) верифицирует ее как нарушение, и сигнал уходит в пункт проведения экзамена. В реальном режиме организатор экзамена в аудитории бывает оповещен. Он заполняет соответствующий акт, процедурно подтверждает нарушение, и ученик удаляется», — сказал Музаев.