Сегодня 13:00 SVET ON завершился в Норильске, Чите и Мурманской области: четыре недели открытий и профессий будущего 0 0 0 Образование

Школьники

Студенты

Девятнадцатого апреля в Чите, Норильске и Мурманске прошли финальные мероприятия SVET ON («Светон»). Форум, ставший одним из флагманских проектов «Норникеля» в год его 90-летия, объединил более 3000 школьников, студентов и молодых специалистов.

«Мы расширили аудиторию: если раньше это были только школьники, то теперь присоединились студенты и молодые специалисты компании. Для каждой группы — свои акценты: профессиональные мероприятия для студентов, образовательные — для школьников. Молодые специалисты часто выступали наставниками», — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

Один день — четыре направления Финалы отразили ключевые темы форума: Startup («Стартап»), Volunteering («Волонтерство»), Engineering («Инженерия»), Tech&Art («Технологии и искусство»). Главным событием стали выступления в формате TED Talk, где эксперты делились опытом и трендами. Среди спикеров — предприниматель Виктор Коновалов, медиапродюсер Влад Красавин и представители «Норникеля». Затем прошёл «НЕдетский диалог» — обсуждение идей форума подростками. Во второй половине дня работали интерактивные зоны: участники собирали роботов, решали инженерные задачи, общались с экспертами. «Предпринимательство меня особенно заинтересовало. Благодаря форуму я увидела, что это не только про бизнес, но и про создание чего-то нового. Теперь у меня есть идеи для собственного проекта», — рассказала участница Алина Заслоновская. Завершился день дискотекой и выступлением блогеров: Эльдара Джарахова (Норильск), Романа Каграманова (Чита) и Ани Покров (Мурманск). Представители бизнеса, вузов, НКО и творческих объединений рассказывали о своем деле, приглашали пробовать, обсуждать, задавать вопросы. Где-то участники собирали робота, где-то — участвовали в мастер-классе или решали инженерную задачу. На протяжении всего дня молодые люди могли лично поговорить с экспертами, задать вопросы и получить ценные советы о будущей профессии.

Один форум — сотни маршрутов Мероприятия прошли в пяти городах: Норильске, Чите, Мончегорске, Заполярном и Никеле. За четыре недели участники посетили 170 событий: экскурсии на рудники, симуляторы «КамАЗ», воркшопы по ИИ, встречи с предпринимателями и экологами. «В этом году у форума рекордное число партнеров — 102. Они не просто участвовали, но и помогали формировать программу и становились наставниками», — подчеркнула Елена Крючкова из «Норникеля». Активные участники получали задания в чат-боте, а лучшие были приглашены на финалы.

Молодежь, которая меняет будущее SVET ON («Светон») — больше чем молодежный проект. Это стратегия «Норникеля» по развитию территорий. В год 90-летия компания делает ставку на тех, кто будет строить будущее городов. В «Норникеле» сегодня работают представители более 5000 профессий: от металлургов и инженеров до педагогов, экологов, дизайнеров, программистов и юристов. И каждая из них важна для устойчивого развития региона. SVET ON («Светон») — это возможность школьникам и студентам понять, что профессиональная траектория может начаться именно в родном городе. Благодаря формату, архитектуре и партнерской поддержке SVET ON («Светон») дает молодым людям шанс почувствовать уверенность в своих силах и увидеть, как и где они могут применить свои знания, таланты и энергию.

Автор: