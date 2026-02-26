Школьники голосуют за колледжи

Наше исследование показывает, что происходит реприоритизация выбора молодежи. То, что раньше казалось безусловно престижным, выравнивается в статусе с рабочими специальностями. На первый план выходят жизненная устойчивость и владение „твердыми“ навыками. Исчезает грань между понятиями „работает руками“ и „работает головой“ — в современном производстве востребован хороший технологический навык. Социологически доказанный факт: популярность СПО в этом контексте будет только возрастать.

Алексей Фирсов гендиректор центра социального проектирования «Платформа»