Школьники голосуют за колледжи
Центр социального проектирования «Платформа» и Институт развития профессионального образования представили масштабное исследование трансформации системы среднего профессионального образования в России.
Статистика показала, что общественные стереотипы о непрестижности рабочих профессий постепенно уходят в прошлое. Улучшение восприятия системы СПО отметили 42% родителей и 33% школьников. Подавляющее большинство родителей (80%) позитивно оценивают перспективы карьеры в рабочей сфере.
Наше исследование показывает, что происходит реприоритизация выбора молодежи. То, что раньше казалось безусловно престижным, выравнивается в статусе с рабочими специальностями. На первый план выходят жизненная устойчивость и владение „твердыми“ навыками. Исчезает грань между понятиями „работает руками“ и „работает головой“ — в современном производстве востребован хороший технологический навык. Социологически доказанный факт: популярность СПО в этом контексте будет только возрастать.
Алексей Фирсов
гендиректор центра социального проектирования «Платформа»
Исследование подчеркивает решающую роль корпоративного сектора в модернизации системы СПО. Крупные индустриальные игроки выступают драйверами изменений. Компании внедряют системы дуального обучения, создают партнерские экосистемы с учебными заведениями из разных регионов (например, проект «Лига колледжей» «Газпром нефти»), инвестируют в инфраструктуру и повышение квалификации преподавателей.
Колледжи и техникумы сегодня — это понятный трек в высокооплачиваемую профессию. „Газпром нефть“ в числе первых поняла важность развития этой кузницы востребованных кадров, направив на проекты по развитию и поддержки СПО в России четверть миллиарда рублей.
Илья Дементьев
ректор Корпоративного университета компании
Впоследствии студенты проходят практику на различных современных предприятиях — например, на Московском НПЗ. Будущие специалисты осваивают цифровое управление установками, работают на тренажерах-двойниках, используют VR-технологии. Лучших после выпуска приглашают в штат.