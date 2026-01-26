Сайты с ГДЗ могут начать блокировать в России: что известно о проекте Минпросвещения
«Коммерсант» узнал детали проекта о блокировке сайтов с ГДЗ и ответами к ЕГЭ
Минпросвещения планирует приравнять публикацию ответов на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников к запрещенной информации, как это сделали с данными о способах суицида, наркотиках и пропагандой ЛГБТ*. Об этом сообщил «Коммерсант».
Решебники в помощь или во вред?
В случае его принятия сайты с готовыми домашними заданиями могут заблокировать. Также запретят выкладывать в открытый доступ задания прошлых лет из ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ. Эксперты не в восторге от этой идеи. По их мнению, такой подход может ограничить возможность добросовестных учеников готовиться к экзаменам.
Речь идет о поправках к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В Минпросвещения такие меры объяснили защитой образовательного процесса от списывания и укреплением академической честности.
Законопроект затронет популярные сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ). Изначально решебники создавались в помощь учителям и родителям, но ученики стали массово использовать их для списывания. Сейчас самые крупные ресурсы предоставляют доступ к ответам по подписке. Цена — примерно 60 рублей в сутки.
Решебники и правда помогают школьникам списывать. А постоянное списывание лишает смелости самостоятельно принимать решения.
Кристина Степаненко
основательница онлайн-школы «Литбез»
В Минпросвещения пояснили, что поправки не направлены на запрет всех вспомогательных материалов. Документ устранит публикацию заданий и ответов к ЕГЭ, ОГЭ и Всероссийской олимпиаде прошлых лет.
Новый закон может затронуть всех
По мнению экспертов, запрет может коснуться и учебных сайтов, где педагоги разбирают экзаменационные задания. Разборы прошлых лет — один из ключевых инструментов подготовки учеников.
По словам члена Международного олимпийского комитета по химии, директора университетской гимназии МГУ Александра Гладилина, есть большая разница между типовыми школьными заданиями и задачами Всероссийской олимпиады. Задания ВсОШ — всегда уникальные.
Отдельный вопрос — методические пособия, в которых частично используются варианты ЕГЭ и ОГЭ. Отношение законопроекта к ним неочевидно, а такие материалы нужны, причем не только школьникам, но и учителям.
Александр Гладилин
Глава проекта «Независимая лаборатория образования» и исследователь ЕГЭ Антон Чубуков объяснил журналистам, что неконкретные формулировки законопроекта могут создать риски для всех, кто связан с проведением экзаменов. Это может затронуть даже школьников, которые в соцсетях обсуждают задачи, попавшиеся им на экзаменах.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.