Сайты с ГДЗ могут начать блокировать в России: что известно о проекте Минпросвещения

«Коммерсант» узнал детали проекта о блокировке сайтов с ГДЗ и ответами к ЕГЭ

Минпросвещения планирует приравнять публикацию ответов на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников к запрещенной информации, как это сделали с данными о способах суицида, наркотиках и пропагандой ЛГБТ*. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Решебники в помощь или во вред?

В случае его принятия сайты с готовыми домашними заданиями могут заблокировать. Также запретят выкладывать в открытый доступ задания прошлых лет из ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ. Эксперты не в восторге от этой идеи. По их мнению, такой подход может ограничить возможность добросовестных учеников готовиться к экзаменам.

Речь идет о поправках к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В Минпросвещения такие меры объяснили защитой образовательного процесса от списывания и укреплением академической честности.