Герман Греф: почти 100% учителей и учеников Подмосковья используют ИИ

Треть учителей и порядка 80% школьников в России используют искусственный интеллект. В Подмосковье этот показатель приближается к 100%, рассказал глава Сбера Герман Греф.

«Мы долгое время пытались оградить школьников от цифровизации, от влияния ИИ на них. Но на сегодняшний день мы видим, что и учителя, и ученики использую его», — отметил он.

Нейросети стали полезным и важным инструментом для учеников и учителей — с их помощью педагоги могут эффективнее готовиться к занятиям и уменьшить количество рутинной работы.

«Я регулярно общаюсь с детьми в школе. Они сначала загружают домашнее задание в одну нейросеть для решения, потом дают промпт другой, чтобы ни одна античитинговая программа ее не распознала», — поделился Греф.

Искусственный интеллект также используют в школах для создания презентаций, составления тестов и викторин, генерации заданий и составлении плана урока.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность навыков работы с ИИ у учителей. По его словам, педагогам необходимо знать его преимущества и недостатки, чтобы эффективно использовать в работе.