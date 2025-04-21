21 апреля 2025 16:45 Призерами Национальной технологической олимпиады стали 450 школьников и студентов 0 0 0 Образование

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Льготы для поступления в технические вузы и приглашения на стажировки в ведущие компании получили 450 школьников и студентов из 50 регионов России, победивших в десятом сезоне Национальной технологической олимпиады.

Лидером по числу призеров стал Санкт-Петербург, где общее количество победителей составило 70 человек, второе место досталось Москве, которую представили на соревнованиях 63 участника. На третьем месте расположилась Новосибирская область с 37 призерами.

«Благодаря Национальной технологической олимпиаде способные ребята со всей страны получают возможности для самореализации в соответствии с национальной целью, поставленной президентом Владимиром Путиным. Олимпиада проходит уже в десятый раз. В этом году она собрала около 220 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом», — заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Победившие на олимпиаде школьники получили возможность поступить в выбранные вузы без вступительных экзаменов или автоматически получили 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Наградой для студентов стали преимущество для поступления в магистратуру или стажировка в технологических компаниях страны.

«Национальная технологическая олимпиада на протяжении многих лет позволяет выявлять и поощрять лучших школьников и студентов <…>. Особенно приятно отметить, что интерес к мероприятию из года в год увеличивается», — подчеркнул министр образования и науки Валерий Фальков.

Самым популярными направлениями по количеству заявок от школьников стали «Искусственный интеллект» и «Разработка компьютерных игр». Также в лидерах по количеству желающих принять участие оказались «Автоматизация бизнес-процессов» и направления, связанные с космической отраслью. Ректор НИУ «Высшая школа экономики» и заместитель сопредседателя оргкомитета Национальной технологической олимпиады Никита Анисимов заявил, что вуз в этом году стал главной площадкой проведения финальных испытаний самых популярных направлений.

«Уверен, что наш университет и олимпиада в целом будут и впредь объединять мотивированную и талантливую молодежь, которая уже в ближайшее время будет готова отвечать на реальные технологические вызовы и запросы индустрии, вносить свой вклад в развитие страны», — подчеркнул он.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин напомнил, что Национальная технологическая олимпиада входит в национальный проект «Молодежь и дети». «Это яркий пример того, как уже в школьные и студенческие годы молодые люди могут пробовать себя в решении сложнейших задач, работать в командах, находить единомышленников и проектировать свое будущее и будущее своей страны», — заявил он. Бетин добавил, что уже в ближайшем будущем имена призеров соревнований станут известны всему миру благодаря их новым открытиям и достижениям в технологической сфере.