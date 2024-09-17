«Будет процветать». Онлайн-обучение детей назвали перспективной историей
Профессор Любомирская: онлайн-обучение в России будет процветать
Онлайн-обучение детей является перспективной историей, такой формат будет процветать. Об этом 360.ru рассказала профессор, руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильного электронного образования» Наталия Любомирская. Она перечислила плюсы и минусы домашнего образования.
Плюсы онлайн-образования
Обучение на дому позволяет подстроить весь процесс под конкретного ребенка, объяснила специалист.
«Например, есть дети, которые спортом увлекаются, есть дети художественно одаренные. И порой сочетание таких вещей при посещении обычной школы очень неудобно. Поэтому это первый плюс», — добавила Любомирская.
По ее словам, многие родители недовольны качеством обучения в школах и отношением к детям. Некоторые мнения существуют на уровне мифов, другие имеют под собой реальные основания.
«Поэтому семейное обучение в этом плане тоже хорошо», — отметила профессор.
Главный плюс заключается в том, что находящиеся вне доступа к хорошим школам дети могут получать приличное образование онлайн. Расцвету такого формата поспособствовала пандемия коронавируса, но сейчас в силу ряда обстоятельств много школьников проживают за рубежом.
«Для них тоже это очень мощный фактор получения российского аттестата и российского образования. Поэтому онлайн-обучение, я думаю, будет процветать и дальше, потому что оно обладает колоссальной гибкостью, подстраиванием под детей. <…> На мой взгляд, перспективная история», — подчеркнула Любомирская.
Минусы домашнего обучения
При семейном обучении необходимо организовать процесс социализации детей, рассказала профессор.
«Минус, конечно, что нет живого контакта. <…> Очень важный момент в школе — это социализация. И то, как она происходит, к сожалению, бывает не очень удачно, но без нее никак не обойтись», — подчеркнула Любомирская.
Она посоветовала родителям отправить детей на занятия спортом или творчеством.
Необходимо учитывать все плюсы и минусы. <…> Здесь открываются новые горизонты, но нужно понимать, что есть определенные риски.
Наталия Любомирская
Что касается безопасности в школах, то этот фактор вряд ли будет стимулировать онлайн-обучение. Нападения в образовательных учреждениях — не массовое явление, объяснила специалист.
«Риск есть всегда. <…> Ребенок вышел на улицу. Вы же не будете его держать все время под колпаком. Он вышел на улицу. Там серьезное дорожно-транспортное происшествие может быть, автобусы ездят», — добавила Любомирская.
Она напомнила, что ребенка нельзя оградить от всех опасностей. Гиперопека со стороны родителей наносит больший вред, чем воспитание ребенка с пониманием того, что риски существуют, заключила эксперт.
В России зафиксировали всплеск популярности домашнего обучения. С 2016 года количество детей, получающих среднее образование вне классов, выросло в 10 раз.