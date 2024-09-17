«Будет процветать». Онлайн-обучение детей назвали перспективной историей

Онлайн-обучение детей является перспективной историей, такой формат будет процветать. Об этом 360.ru рассказала профессор, руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильного электронного образования» Наталия Любомирская. Она перечислила плюсы и минусы домашнего образования.

Плюсы онлайн-образования

Обучение на дому позволяет подстроить весь процесс под конкретного ребенка, объяснила специалист.

«Например, есть дети, которые спортом увлекаются, есть дети художественно одаренные. И порой сочетание таких вещей при посещении обычной школы очень неудобно. Поэтому это первый плюс», — добавила Любомирская.

По ее словам, многие родители недовольны качеством обучения в школах и отношением к детям. Некоторые мнения существуют на уровне мифов, другие имеют под собой реальные основания.

«Поэтому семейное обучение в этом плане тоже хорошо», — отметила профессор.

Главный плюс заключается в том, что находящиеся вне доступа к хорошим школам дети могут получать приличное образование онлайн. Расцвету такого формата поспособствовала пандемия коронавируса, но сейчас в силу ряда обстоятельств много школьников проживают за рубежом.

«Для них тоже это очень мощный фактор получения российского аттестата и российского образования. Поэтому онлайн-обучение, я думаю, будет процветать и дальше, потому что оно обладает колоссальной гибкостью, подстраиванием под детей. <…> На мой взгляд, перспективная история», — подчеркнула Любомирская.