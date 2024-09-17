Всплеск популярности домашнего обучения зафиксировали в России

Альтернативные методы обучения становятся все более популярными в России. С 2016 года в 10 раз выросло количество детей, получающих среднее образование вне традиционных школьных классов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Московского городского педагогического университета (МГПУ).
Увеличение интереса к семейному обучению и онлайн-школам заметили еще во время пандемии COVID-19, но тренд остался актуальным и после ее завершения. Эксперты связали это с возможностью индивидуального подхода к обучению, что привлекает многих родителей.
Фактическое распространение домашнего образования все еще незначительно, подчеркнули аналитики.