Всплеск популярности домашнего обучения зафиксировали в России

Альтернативные методы обучения становятся все более популярными в России. С 2016 года в 10 раз выросло количество детей, получающих среднее образование вне традиционных школьных классов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Московского городского педагогического университета (МГПУ).

Увеличение интереса к семейному обучению и онлайн-школам заметили еще во время пандемии COVID-19, но тренд остался актуальным и после ее завершения. Эксперты связали это с возможностью индивидуального подхода к обучению, что привлекает многих родителей.

Фактическое распространение домашнего образования все еще незначительно, подчеркнули аналитики.

Педагоги стали активнее использовать цифровые инструменты во время уроков. Дети лучше усваивают материал благодаря интерактивным элементам, считают специалисты.