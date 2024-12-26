«Никаких рисков». Законопроект о поступлении в вуз после колледжа упорядочит процедуру

Законопроект об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа не несет никаких рисков. Наоборот, инициатива направлена на упорядочивание процедуры и усиление знаний абитуриентов, рассказала 360.ru член комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Какие правила действуют сейчас

Согласно федеральному закону № 273, выпускники учреждений средне-профессионального образования могут поступить на программы бакалавриата и специалитета по результатам испытаний, установленных вузом.

«Особенность заключалась в том, что выпускник любой специальности средне-профессионального образования может поступать на любую специальность или направление подготовки в вуз бакалавриата или специалитета», — объяснила депутат.

Что предлагает законопроект

Новый законопроект упорядочит систему поступления в университет после колледжа, отметила Пилипенко.

«Выпускник среднего профессионального образования продолжает ту траекторию, которую он выбрал первоначально. То есть мы усиливаем его поступление на те специальности и направления, которые смежные», — подчеркнула парламентарий.

Цель заключается в повышении качества знаний абитуриентов, поступающих на конкретное направление подготовки и продолжение траектории, выбранной выпускником перед поступлением в колледж.

«Если он поступил учиться, допустим, на электромонтера, то дальнейшее поступление его по результатам вступительных испытаний, которые устанавливает вуз, будет возможным на инженерные специальности такого же профиля: электротехника, энергосбережение и так далее. Также как выпускник медицинского колледжа может поступать на специальности медицинской направленности», — уточнила Пилипенко.

Если учащийся после колледжа захочет пойти по другой траектории, ему придется сдать ЕГЭ по утвержденному вузом перечню.