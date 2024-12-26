«Никаких рисков». Законопроект о поступлении в вуз после колледжа упорядочит процедуру
Депутат Пилипенко: новые правила поступления в вуз после колледжа усилят знания
Законопроект об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа не несет никаких рисков. Наоборот, инициатива направлена на упорядочивание процедуры и усиление знаний абитуриентов, рассказала 360.ru член комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Какие правила действуют сейчас
Согласно федеральному закону № 273, выпускники учреждений средне-профессионального образования могут поступить на программы бакалавриата и специалитета по результатам испытаний, установленных вузом.
«Особенность заключалась в том, что выпускник любой специальности средне-профессионального образования может поступать на любую специальность или направление подготовки в вуз бакалавриата или специалитета», — объяснила депутат.
Что предлагает законопроект
Новый законопроект упорядочит систему поступления в университет после колледжа, отметила Пилипенко.
«Выпускник среднего профессионального образования продолжает ту траекторию, которую он выбрал первоначально. То есть мы усиливаем его поступление на те специальности и направления, которые смежные», — подчеркнула парламентарий.
Цель заключается в повышении качества знаний абитуриентов, поступающих на конкретное направление подготовки и продолжение траектории, выбранной выпускником перед поступлением в колледж.
«Если он поступил учиться, допустим, на электромонтера, то дальнейшее поступление его по результатам вступительных испытаний, которые устанавливает вуз, будет возможным на инженерные специальности такого же профиля: электротехника, энергосбережение и так далее. Также как выпускник медицинского колледжа может поступать на специальности медицинской направленности», — уточнила Пилипенко.
Если учащийся после колледжа захочет пойти по другой траектории, ему придется сдать ЕГЭ по утвержденному вузом перечню.
Закон не несет на самом деле никаких рисков, потому что, проводя анализ данной ситуации, мы отмечали, что в основном ребята идут продолжать обучение на те специальности и направления, по которым они учились в колледжах или в техникумах. Поэтому, я считаю, что данная позиция только дает возможность им усилить свои знания по той специальности, которую они выбирали.
Ольга Пилипенко
депутат
Важно ли иметь высшее образование
Высшее образование — необходимо, считает Пилипенко. Благодаря интенсивному развитию технологий в любой профессии присутствует междисциплинарность.
«Высшее образование дает возможность дальше продолжать учиться в течение всей жизни, потому что ты уже имеешь определенный фундамент в естественно-научном блоке, в общих профессиональных компетенциях, социальных компетенциях. В первую очередь, высшее образование дает возможность думать и развивать любое направление», — заключила депутат.
Об инициативе ГД ужесточить правила поступления в вуз после колледжа стало известно 26 декабря. Поправки предлагается внести в закон об образовании.