Без ЕГЭ не получится. Правила поступления в вуз после колледжа могут ужесточить в России

В Госдуму внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей

Госдума может изменить правила поступления в вуз для выпускников колледжей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно рассматриваемым поправкам к закону «Об образовании», абитуриенты со средним профессиональным образованием для поступления в вузы должны будут сдавать ЕГЭ, если направления обучения не совпадают.

Соответствие программы направленности бакалавриата и специалитета направленности полученной в колледже специальности, будет устанавливать университет. Вуз также будет определять форму и перечень необходимых для поступления экзаменов.

«Законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования», — написано в пояснительной записке в инициативе.

На данный момент выпускники колледжей могут поступить в вуз не сдавая единого госэкзамена независимо от того, совпадает ли полученная ими специальность с той, на которую они планируют поступить в высшее учебное заведение.

Ранее в комитете Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике сообщили, что в 2025 году в Подмосковье отремонтируют более ста образовательных центров.