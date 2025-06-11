Сегодня 12:34 Покончил с собой, не сдав ЕГЭ по химии. О последствиях льгот, квот и олимпиад В Новгородской области выпускник покончил с собой из-за проваленного ЕГЭ 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Новгородской области мальчик покончил с собой из-за проваленного ЕГЭ по химии. Учился хорошо, мечтал стать врачом. Нашли вчера утром. В школе идет проверка, хотя при чем тут школа — непонятно. Плохо выучила? Так во всей стране сотни тысяч детей, которые ЕГЭ вообще сдать не могут — следствие к их учителям не приходит. Нужно разбираться, кто довел до того, что на многие специальности и во многие вузы попасть нельзя не то что отличникам, но и 100-балльникам. Дети, которые хотят в хорошие вузы, не справляются со стрессом. Они знают, что им предстоит конкурировать с толпами олимпиадников, льготников, квотников. Цена ЕГЭ для хорошо учащихся повысилась.

Вырваться Батецкий. Маленький поселок под Великим Новгородом, две тысячи населения. Во всем районе номинально живет пять тысяч. Безлюдное место, где много пьющих, но у всех аккуратные лужайки. Новгородчину я называю нашей Эстонией. Очень чисто, опрятно (не в пример регионам Центральной России) и очень бедно. Население бежит. Работы нет. Самый крупный работодатель — расположенное на территории района в поселке Мойка производство меда, натуральных чаев и конфет. Остальные люди работают на железной дороге, в нескольких магазинчиках, в школе, на почте. Есть страховая компания, столовая и лесопилка. Один из крупнейших работодателей — администрация района. В деревнях нашла два колхоза. Все!

Фото: Константин Чалабов / РИА «Новости»

Отток населения огромный. Дома продают петербургским дачникам. Детей — в города. Раньше без ЕГЭ ребенку из таких мест было не вырваться, потому что, даже чтобы снарядить его на поступление в Новгород, нужны деньги. Да и как потом учить? До областного центра 60 километров. Общежитие не полагается, а ездить каждый день туда и обратно не получится: и дорого, и автобусы ходят до пяти. Единственный реальный шанс для ребенка из небогатой семьи в таких местах — блестяще сдать ЕГЭ и поступить в большой вуз, где ему дадут общежитие. Но достаточно ли сегодня быть даже и круглым отличником, чтобы поступить? Раньше уж отличники-то точно могли попасть в университеты. В топовых для всех мест не хватало, но уж в вуз в областном своем центре отличник поступал: никакие коррупции и блат не могли перераспределить все места в пользу «своих». А как сейчас?

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Чья ошибка? Начнем с того, что ЕГЭ по химии очень сложный. Во-первых, химию сдают для медвузов, сегодня там огромные конкурсы. Цена несдачи госэкзамена для того, кто хочет стать врачом, высока — на врачей долго учатся. Если год потерять на экзамене, то карьера начнется в 25 лет — до того времени надо еще продержаться, что-то есть, где-то жить. Если семья не может кормить выпускника лишний год, куда он пойдет работать? Не говоря об армии. Заберут в армию — какой медвуз потом? Как в армии подготовиться к пересдаче? Во-вторых, к экзамену именно по химии не первый год вопросы. Вчера Екатерина Мизулина обратила внимание: уже третий год подряд на ЕГЭ по химии детям не засчитывают альтернативный вариант решения одной и той же задачи, при этом в сборниках заданий по химии на ОГЭ такой вариант есть, признан правильным.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Из-за этого, по словам Мизулиной, каждый год некоторые отличники недобирают несколько баллов. Если окажется, что мальчик в Батецком тоже вследствие сбоя в системе не получил баллы именно за это задание, нужно не только проверить, но и осудить составителей. Я бы, честно говоря, составителей заданий по русскому, литературе, истории тоже нет-нет да и судила. И составителей школьных учебников. Явно великие лингвисты эти учебники теперь не проверяют, как ранее, когда их отправляли на лингвистическую экспертизу перед запуском.

Многие задания написаны так сложно или неказисто, что их смысл уловить нельзя. Если на кону поступление в медицинский вуз, то любая ошибка может окончиться такой же трагедией, какая случилась под Новгородом. Неужели нельзя относиться к составлению заданий максимально ответственно?

Будь ты хоть 100-балльником! Другая большая проблема, какую вскрыло самоубийство новгородского мальчика, — реальное значение ЕГЭ сегодня. Вернее, цена баллов. Вспомните скандалы последних лет. В Сеченовском университете в 2024 году свыше 100 олимпиадников не смогли поступить на лечебный факультет — не хватило бюджетных мест. До конкурса по ЕГЭ дело даже не дошло. Были и другие вузы и факультеты, где места сразу разбирали олимпиадники. Тогда предлагали ограничить для них объем бюджетных мест — не более 70%. Была ли принята эта мера — неизвестно, не сообщали.

А кто такие олимпиадники? В предыдущем учебном году Минпросвещения утвердило перечень из 737 олимпиад и конкурсов, которые дают право льготного поступления в вузы или дополнительные баллы. Вы себе представляете это число? 737! Много? Особенно на фоне скандала в Сеченовке?

Спешу удивить: в этом учебном году их в списке уже 807. Четыре, правда, конкурса не имели присвоенного уровня. Остальные дают разные поблажки при поступлении — от льготы на внеконкурсное зачисление до прибавки в несколько баллов. Топовые вузы, конечно, не все олимпиады засчитывают. Но крепкий областной университет за призовые места в этих конкурсах какие-то баллы даст. В списке например, конкурсы ООО «Международный центр научно-исследовательских проектов», ООО «Русальянс — СОВА» с конкурсом «Хорошие книги — верные друзья», олимпиады частной «Ломоносовской школы» и конкурс «Виват, баян!» Кто это? Неужели они вправе давать кому-то преимущества в университетах? Причем, насколько знаю, минимум часть этих конкурсов платная, нужно платить за участие.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Итого — 803 штуки с присвоенным уровнем. В каждом может быть несколько номинаций. В каждой номинации — несколько призеров. Тысячи олимпиадников, которые непонятно где и кому сдавали свои олимпиады. На ЕГЭ не за всем получается уследить, а тут вообще неизвестно кто и как эти знания проверяет. Боюсь, нынче самый верный способ попасть в престижный вуз — иметь тетю, участвующую в проведении олимпиад, которые дают много допбаллов или льтное зачисление. Помимо олимпиад, кстати, дополнительные баллы можно получить за ГТО, спортивные достижения, даже за творческие конкурсы и, что совсем удивительно, за волонтерство.Последнее у меня вызывает большие вопросы, потому как я изучала это явление на примере США и Великобритании. Там баллы за благотворительность ввели, чтобы отсекать от престижных вузов бедных, ведь бедные семьи не могут позволить ребенку пару лет работать бесплатно в волонтерской организации.

У нас эти системы баллов просто свелись к тому, что родители ищут «своего человечка». Он дает справку о том, что ребенок работал на сортировке одежды для бедных. Хуже примеры, когда баллы дают за регулярные перечисления денег в какой-нибудь фонд. Например, класс участвует в акции помощи фонду больных раком.

Учительница прямо говорит: максимальные баллы в личную книжку волонтера начислят тем, кто больше всех пожертвует. И начинается родительская гонка. Сейчас еще собрались вводить интегральную оценку, конкурс аттестатов, которые делают в школах. Часто лестью и подарками учителям. У нас уже ребенок с 80 баллами по профильному предмету благодаря частной олимпиаде, купленной справке о волонтерстве и спортивным достижениям легко обойдет 100-балльника — дальше будет хуже.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

Навалиться толпой Отталкивают детей от мест в вузах не только олимпиадники и абитуриенты с допбаллами, условно говоря, за прыжки в мешках. Есть еще такая категория, как люди из ссузов, поступающие по внутренним экзаменам. Это вообще полутабуированная тема. Многие семьи выбирают такой путь к высшему образованию, без ЕГЭ. Девятый класс, ОГЭ, колледж и внутренние экзамены. Принимают внутренние экзамены без камер и пристального контроля двух министерств, а тихонько, в аудиториях. Как раньше. Тут фактор тети и маминой подружки — решающий. Идут через ссузы к вышке на медицинских, технических, дизайнерских факультетах. Кроме того, есть дети, проходящие по льготам, квотам. Их очень много. Есть пример сына участника СВО, который дважды поступил на бюджет на топовую специальность в МФТИ, имея очень низкие баллы. Отчислили — поступил еще раз.

Сколько бы нам ни говорили, что квоты для сирот, инвалидов, детей бойцов, детей умерших от коронавируса медиков не берутся из общего числа бюджетных мест, это звучит неправдоподобно: число скамеек в аудиториях, грубо говоря, конечно. Общее число групп в ведущих вузах за последние, скажем, пять лет не изменилось, но появились новые категории квот.

Какое отношение инвалидность или сиротство имеют к высшему образованию — я никогда не понимала. Давайте им стипендию (причем в рамках разумного, ведь обычные семьи не тратят по 50 тысяч в месяц на ребенка, ребенок из семьи с двумя детьми мало на что может рассчитывать), общежитие. При чем тут льготы, если человек не способен сам поступить? Это рывок назад. Зачем нам инженеры, врачи, биологи с плохими аттестатами и ЕГЭ? Только общий конкурс. Также есть льготы для спортсменов — американщина какая-то. Раньше мы смеялись, что у них недалеких футболистов берут в Гарвард, — теперь сами к этому идем.

Фото: Philadelphia 76ers / www.globallookpress.com

Еще в России есть набор иностранцев. Есть отдельные места для мигрантов из СНГ, которых мы зачем-то учим в рамках каких-то договоренностей. Прибавились иностранцы без знания русского. Я изучала это на примере тюменского медуниверситета: появились группы иностранцев, которых учат на смеси английского с не пойми чем, учат те же преподаватели, что учили россиян. Педагогов больше не стало! Зато есть отдельные иностранные группы. Так, в этом университете открыли бакалавриат по сестринскому делу (медсестра с высшим образованием), набрана группа иностранцев, преподают те же люди, что работали раньше. Другой пример: сейчас я в Великом Новгороде как раз. Здесь много индийских студентов. Встречаю их часто: осматривают церкви, ходят за продуктами, в спортзал. Почти не понимают русского и очень плохо знают английский. Для меня загадка, как и чему их обучают. Но педагоги ими заняты. Следовательно, время у образовательного процесса отнято. Следовательно, оставшееся время между российскими детьми распределяется по ужесточенному конкурсу.

Фото: Денис Абрамов / РИА «Новости»

Сегодня студенту при поступлении в престижный вуз или в мединститут предстоит соревноваться в очень невыгодных условиях. Даже 100-балльники в стрессе. Представляете, круглый отличник не поступил. А тот, кто всегда был отличником, но сдал четыре экзамена каждый на 92-94 балла? Тоже не попадет в хороший медвуз или на большинство специальностей МФТИ. Не все 100-балльники, подавшие документы в Сеченовку, туда пройдут. Зато не все прошедшие будут 100-балльниками. Конечно, дети в стрессе. Им подарили морковку. Сказали, что могут взять судьбу в свои руки. Могут отлично учиться и поступить, куда захотят. А это оказалось неправдой, потому что между отличником по Единому госэкзамену и хорошим вузом стоят толпы олимпиадников, детей с тетями в колледжах, квотники, льготники. ЕГЭ перестало быть инструментом справедливого распределения мест в вузах. И не надо удивляться, что у очередного ребенка от отчаяния сдали нервы.