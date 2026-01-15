Likee и МГУ подвели итоги образовательной кампании по цифровой безопасности

Likee и МГУ объявили результаты образовательной кампании по цифровой безопасности. Совместный проект социальной платформы и главного университета страны набрал свыше 5,6 миллиона просмотров и продемонстрировал высокую осведомленность пользователей о защите личных данных.

Социальная платформа Likee и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова подвели итоги масштабной образовательной кампании #защиталичныхданных. Она была направлена на повышение цифровой грамотности и воспитание ответственного поведения в интернете.

«Проект объединил академическую экспертизу МГУ и популярный формат коротких видео, позволив в доступной и современной форме рассказать пользователям о ключевых угрозах цифровой безопасности. Общий охват контента с хэштегом кампании превысил 5,6 миллиона просмотров», — отметили в пресс-службе Likee.

Публикации появились по инициативе известных блогеров платформы: @FixitMore, @texnodevice, @black.mari, @Vladharosh, @marov.di, @svetlaya, @LINASTYLE.

Эксперты МГУ и известные авторы Likee объединились, чтобы обсудить самые частые случаи интернет-мошенничества. Они поделились полезными советами, как защитить свои данные. Рекомендации касались всего: от выбора сложных паролей до распознавания фишинга и настройки приватности в приложениях.

Материалы были адаптированы для платформы Likee и поддержаны популярными блогерами. Это помогло донести важную информацию до широкой аудитории.

Ключевым событием кампании стал прямой эфир с участием специалистов МГУ и популярных авторов Likee — @arina_paper и @AlisaT365. В формате живого диалога эксперты обсудили актуальные цифровые угрозы, такие как вредоносное ПО, подозрительные звонки и мошенничество в соцсетях и мессенджерах. Они также ответили на вопросы зрителей.

Дополнительным инструментом вовлечения стал интерактивный опрос, который предлагалось пройти пользователям после просмотра контента в формате коротких видео и эфира по теме, который собрал 34 243 просмотра и был полностью пройден 20 201 пользователем (уровень завершения — 58%).

Результаты теста показали высокий уровень осведомленности респондентов: 87% знают, как действовать при утечке данных банковской карты, 92% правильно реагируют на звонки от «сотрудников банка», а 88% перепроверяют личности знакомых, когда те просят деньги в соцсетях. Однако тема мошенничества с использованием искусственного интеллекта требует дополнительного внимания — здесь правильные ответы дали 83%.