Контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября по всей стране

Ежегодная онлайн-акция по техническим наукам «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября 2024 года. Образовательное событие открывает возможность каждому желающему проверить свои знания и приблизиться к миру науки. Очные площадки контрольной разместятся в каждой школе, вузе и досуговом центре.

Вновь в преддверии Дня учителя контрольная «Выходи решать!» привлечет внимание россиян всех возрастов к важности и красоте технических наук. Организаторами и ключевыми партнерами контрольной выступают Московский физико-технический институт (МФТИ), Физтех-Союз, VK Education и All Cups. В 2024 году мероприятие реализуется при грантовой поддержке Движения Первых и при содействии Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.

Открытие «Выходи решать!» состоится 28 сентября в Московской области в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы (г. Долгопрудный, Лётная улица, 2).

Контрольная включает пять дисциплин: математику, физику, биологию, информатику и астрономию. Участники могут выбрать одно или несколько направлений и попробовать свои силы в решении задач, которые рассчитаны на уровень школьных знаний 8-9 классов. Для участия в контрольной необходимо зарегистрироваться на технологической платформе All Cups от VK.

По всей стране откроется более 750 очных точек, куда участники смогут прийти лично для участия в контрольной. Эти площадки будут организованы в университетах, школах и культурных центрах, где также будут проходить интерактивные мероприятия для участников и их семей. Зарегистрироваться и узнать подробнее о критериях их отбора можно на официальном сайте Физтех-Союза, а больше о Контрольной в сообществе «Выходи решать!» ВКонтакте.

В этом году выбраны 50 ключевых точек по всей России, которые получили особый статус, поддержку организаторов и большой набор подарков для участников контрольной. На площадках будут проведены образовательные праздники.

По каждому из пяти предметов отдельно формируется рейтинг участников. Все участники получат сертификаты о прохождении контрольной. Победителей ждет награждение призами от партнеров образовательного мероприятия. Абсолютными победителями станут те, кто покажет лучшие результаты по всем дисциплинам.

«За шесть лет „Выходи решать!“ превратился из локального проекта в масштабное событие, которое объединяет тысячи участников из 74 регионов России и 20 стран мира. За это время более 200 000 человек решили контрольную, а количество очных площадок увеличилось с 400 до 1000», — рассказала руководитель проекта Вероника Якубович.