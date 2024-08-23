Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года школьников ждут нововведения

Belkin Aleksey/news.ru
Фото: Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

На дворе август — активная пора подготовки детей и родителей к школе, тем более что в предстоящем учебном году их ждут новые правила. Как изменится жизнь школьников с 1 сентября 2024-го, выяснил 360.ru.

Запрет телефонов в школах

Главное разочарование года для подростков — запрет любых гаджетов в школе, он начнет действовать сразу с 1 сентября. Речь идет о смартфонах, умных часах и других устройствах с выходом в интернет и сотовой связью.

Исключение сделают только для экстренных случаев. Власти подчеркнули, что дети всегда будут на связи с родителями, но это не должно отвлекать от учебного процесса.

Педагоги и администрации школ неоднократно просили чиновников утвердить это правило, чтобы повысить уровень дисциплины. Сейчас многие дети зависят от гаджетов, они не дают сосредоточиться на учебе. К тому же на контрольных телефон может служить шпаргалкой — школьнику не нужно ничего учить, когда он может просто загуглить.

Сдача первого ЕГЭ в школах России
Фото: Сдача первого ЕГЭ в школах России/РИА «Новости»

Семьеведение в школах

С сентября в школах начнут преподавать семьеведение. Курс поделили на пять разделов, всего на них выделят 34 часа. Это внеурочные занятия в формате «Разговоров о важном», которые учащиеся 5-9-х классов будут посещать на протяжении учебного года.

Актуальность курса внеурочной деятельности «Семьеведение» в современных условиях обусловлена необходимостью разработки специальных программ обучения и воспитания, способствующих формированию у представителей молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих гражданское единство российского общества, направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации.

Из рабочей программы курса

Среди прочего подростки узнают о:

  • патриотическом, трудовом, физическом и эстетическом воспитании;
  • выборе спутника жизни;
  • особенностях брачно-семейных отношений;
  • ролях мужчины, женщины и детей;
  • проблемах неприятия и конкуренции между разновозрастными и сводными детьми в семье;
  • господдержке;
  • правах и обязанностях родителей и детей.

Также на занятиях поговорят о том, как заниматься домашним хозяйством, планировать семейный бюджет и поддерживать здоровую обстановку.

Описание программы и предлагаемых тем опубликовано на портале «Единое содержание общего образования».

Фото: РИА «Новости»

Замечания от учителей

С начала учебного года учителя будут вправе делать школьникам замечания. Право закрепили в новом законе о статусе педагога.

Учебные заведения смогут самостоятельно прописывать правила поведения и требования к дисциплине на уроках и в своих стенах. Если школьник откажется соблюдать нормы, преподаватель сможет указать ему на нарушение.

Belkin Aleksey/news.ru
Фото: Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Кроме того, педагогам разрешили направлять запрос в администрацию школы для дисциплинарного взыскания в отношении нарушителя. Руководство должно его рассмотреть и вынести решение.

Нововведение поможет сохранить право учителей на уважение человеческого достоинства, защиту от насилия всех форм и оскорблений. Ранее такая привилегия была лишь у учащихся.

Возвращение уроков труда в школьную программу

Ученикам 1-9-х классов вернут уроки труда. На этот предмет выделят один час в неделю в младшей школе, два — в средней.

Труды будут подразделяться на модули: кулинария, кройка и шитье, столярное дело. Помимо этого, для учащихся в аграрных районах внедрят основы растениеводства и животноводства, а в промышленных буду изучать автоматизированные системы и даже устройство дронов.

Фото: РИА «Новости»

Что будет вместо ОБЖ

С сентября вместо дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», или ОБЖ, введут «Основы безопасности и защиты Родины». Их будут изучать с 5-го по 11-й классы.

На уроках драсскажут, как пользоваться средствами защиты, познакомят со стрелковым оружием, принципом его работы, положениями общевоинских уставов. Учащиеся узнают, что делать при сигнале «Внимание всем» и как реагировать в чрезвычайных ситуациях.

В старших классах научатся всему на практике.

Фото: РИА «Новости»

Школьная форма по ГОСТу

Государственный стандарт для школьной формы введут после сентября. Одежда для школьников должна быть износостойкой, гигроскопичной, то есть способной поглощать влагу из воздуха, воздухопроницаемой, отметили в Роскачестве. Краска тканей не должна содержать токсичные вещества. Носить одежду с посторонней символикой не рекомендуют.

ГОСТ будет добровольным, его введут в середине 2025 года. Решение о фасоне и цвете формы школы примут самостоятельно.

Фото: РИА «Новости»

Надбавки советникам директоров школ

С 1 сентября 2024 года советники директоров учебных заведений среднего образования получат надбавки в размере пяти тысяч рублей.

«Это дополнительное средство, которое предусмотрено в бюджете к зарплате советников директоров по воспитанию. Мы будем следить за тем, чтобы педагоги получали в срок все стимулирующие выплаты. Мы продолжим работать над снижением отчетности учителя и школы в целом», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на августовском совещании педагогической общественности.

Pan Yulong/XinHua
Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Единый учебник истории и новые географические карты

С 2024-го учебного года школьники с 5-го по 11-й класс будут изучать историю по новым утвержденным учебникам, сообщил помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Ранее их ввели лишь для 10-11-х классов.

Обложка учебника для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате
Фото: Обложка учебника для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате/РИА «Новости»

Помимо Мединского, в составлении книг участвовали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Также в школьные контурные карты и учебники по географии внесут правки, касающиеся новых территорий России.

Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

Belkin Aleksey/news.ru

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