Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

Главное разочарование года для подростков — запрет любых гаджетов в школе, он начнет действовать сразу с 1 сентября. Речь идет о смартфонах, умных часах и других устройствах с выходом в интернет и сотовой связью.

Исключение сделают только для экстренных случаев. Власти подчеркнули, что дети всегда будут на связи с родителями, но это не должно отвлекать от учебного процесса.

Педагоги и администрации школ неоднократно просили чиновников утвердить это правило, чтобы повысить уровень дисциплины. Сейчас многие дети зависят от гаджетов, они не дают сосредоточиться на учебе. К тому же на контрольных телефон может служить шпаргалкой — школьнику не нужно ничего учить, когда он может просто загуглить.