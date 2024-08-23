Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года
С 1 сентября 2024 года школьников ждут нововведения
На дворе август — активная пора подготовки детей и родителей к школе, тем более что в предстоящем учебном году их ждут новые правила. Как изменится жизнь школьников с 1 сентября 2024-го, выяснил 360.ru.
Запрет телефонов в школах
Главное разочарование года для подростков — запрет любых гаджетов в школе, он начнет действовать сразу с 1 сентября. Речь идет о смартфонах, умных часах и других устройствах с выходом в интернет и сотовой связью.
Исключение сделают только для экстренных случаев. Власти подчеркнули, что дети всегда будут на связи с родителями, но это не должно отвлекать от учебного процесса.
Педагоги и администрации школ неоднократно просили чиновников утвердить это правило, чтобы повысить уровень дисциплины. Сейчас многие дети зависят от гаджетов, они не дают сосредоточиться на учебе. К тому же на контрольных телефон может служить шпаргалкой — школьнику не нужно ничего учить, когда он может просто загуглить.
Семьеведение в школах
С сентября в школах начнут преподавать семьеведение. Курс поделили на пять разделов, всего на них выделят 34 часа. Это внеурочные занятия в формате «Разговоров о важном», которые учащиеся 5-9-х классов будут посещать на протяжении учебного года.
Актуальность курса внеурочной деятельности «Семьеведение» в современных условиях обусловлена необходимостью разработки специальных программ обучения и воспитания, способствующих формированию у представителей молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих гражданское единство российского общества, направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации.
Из рабочей программы курса
Среди прочего подростки узнают о:
- патриотическом, трудовом, физическом и эстетическом воспитании;
- выборе спутника жизни;
- особенностях брачно-семейных отношений;
- ролях мужчины, женщины и детей;
- проблемах неприятия и конкуренции между разновозрастными и сводными детьми в семье;
- господдержке;
- правах и обязанностях родителей и детей.
Также на занятиях поговорят о том, как заниматься домашним хозяйством, планировать семейный бюджет и поддерживать здоровую обстановку.
Описание программы и предлагаемых тем опубликовано на портале «Единое содержание общего образования».
Замечания от учителей
С начала учебного года учителя будут вправе делать школьникам замечания. Право закрепили в новом законе о статусе педагога.
Учебные заведения смогут самостоятельно прописывать правила поведения и требования к дисциплине на уроках и в своих стенах. Если школьник откажется соблюдать нормы, преподаватель сможет указать ему на нарушение.
Кроме того, педагогам разрешили направлять запрос в администрацию школы для дисциплинарного взыскания в отношении нарушителя. Руководство должно его рассмотреть и вынести решение.
Нововведение поможет сохранить право учителей на уважение человеческого достоинства, защиту от насилия всех форм и оскорблений. Ранее такая привилегия была лишь у учащихся.
Возвращение уроков труда в школьную программу
Ученикам 1-9-х классов вернут уроки труда. На этот предмет выделят один час в неделю в младшей школе, два — в средней.
Труды будут подразделяться на модули: кулинария, кройка и шитье, столярное дело. Помимо этого, для учащихся в аграрных районах внедрят основы растениеводства и животноводства, а в промышленных буду изучать автоматизированные системы и даже устройство дронов.
Что будет вместо ОБЖ
С сентября вместо дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», или ОБЖ, введут «Основы безопасности и защиты Родины». Их будут изучать с 5-го по 11-й классы.
На уроках драсскажут, как пользоваться средствами защиты, познакомят со стрелковым оружием, принципом его работы, положениями общевоинских уставов. Учащиеся узнают, что делать при сигнале «Внимание всем» и как реагировать в чрезвычайных ситуациях.
В старших классах научатся всему на практике.
Школьная форма по ГОСТу
Государственный стандарт для школьной формы введут после сентября. Одежда для школьников должна быть износостойкой, гигроскопичной, то есть способной поглощать влагу из воздуха, воздухопроницаемой, отметили в Роскачестве. Краска тканей не должна содержать токсичные вещества. Носить одежду с посторонней символикой не рекомендуют.
ГОСТ будет добровольным, его введут в середине 2025 года. Решение о фасоне и цвете формы школы примут самостоятельно.
Надбавки советникам директоров школ
С 1 сентября 2024 года советники директоров учебных заведений среднего образования получат надбавки в размере пяти тысяч рублей.
«Это дополнительное средство, которое предусмотрено в бюджете к зарплате советников директоров по воспитанию. Мы будем следить за тем, чтобы педагоги получали в срок все стимулирующие выплаты. Мы продолжим работать над снижением отчетности учителя и школы в целом», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на августовском совещании педагогической общественности.
Единый учебник истории и новые географические карты
С 2024-го учебного года школьники с 5-го по 11-й класс будут изучать историю по новым утвержденным учебникам, сообщил помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Ранее их ввели лишь для 10-11-х классов.
Помимо Мединского, в составлении книг участвовали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Также в школьные контурные карты и учебники по географии внесут правки, касающиеся новых территорий России.