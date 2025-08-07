07 августа 2025 15:09 ГОСТ для школьной формы утвердили в России: зачем это ученикам в 2025 году Дизайнер Скороходова: школьную форму нужно разрабатывать с учетом моды 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Образование

Мода

Одежда

Дети

Школьники

Образование

ГОСТ для школьной формы утвердили в России — такая мера поможет стереть границу между ребятами из семей с разным достатком и религией. Нормы регламентируют состав ткани, что важно для здоровья ребенка. Как будет выглядеть форма и что можно улучшить — в материале 360.ru.

Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты, заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут. «[Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», — сказал он. В ГОСТе прописаны характеристики основной ткани и подкладки, фурнитуры и размеры типовых фигур детей. Документ содержит требования к гигиеническим характеристикам, таким как влагоотведение, воздухопроницаемость и гипоаллергенность. Такие меры защитят детей от некачественной одежды, а родителям не придется переплачивать за школьную форму. Однако образцы одежды выглядят спорно: для девочек — бордовые юбка, пиджак и белое жабо, для мальчиков — строгий костюм и галстук.

Фото: Г / Медиасток.рф

Зачем нужна школьная форма Сама идея школьной формы необходима, поскольку детской психике сложно настроиться на учебу, рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова. «Можем обратить внимание, что всегда школьная форма — собирающая образ, то есть достаточно строгая, лаконичная, плотная ткань. Это способствует тому, что ребенок переключается на роль ученика. Поэтому сама идея школьной формы, безусловно, нужна. И я как психолог за», — сказала эксперт. Форма необходима, чтобы не было дополнительного информационного шума в виде разнообразия цветов. Но одежда должна соответствовать трендам.

Фото: РИА «Новости»

Как улучшить школьную форму Правительство допустило ошибку, обратив внимание на функциональность и безопасность, но проигнорировав дизайн, отметила Кольцова. «Мальчики и девочки после пятого класса чаще всего недовольны своей внешностью, это является частью их идентификации, взросления, это является нормой. Конечно, хотелось бы, чтобы они имели возможность одеваться так, чтобы, как им кажется, подчеркнуть достоинства, скрыть их недостатки», — заявила психолог. Например, бордовый цвет подходит далеко не всем, и стоит отдать предпочтение болотным оттенкам, синему и нежно-шоколадному цветам. Также должна быть вариативность, отметила психолог. «Для девочек это могут быть юбки, сарафаны, брюки, бермуды, которые сейчас тоже в моде. Это могут быть колготки, гольфы, чтобы девочки могли сами решать, какие у них будут аксессуары. Блузки, жилетки, жакеты», — объяснила эксперт. Это касается и мальчиков.

Брюки могут быть с разной посадкой, в идеале с разной степенью расклешенности, суженные брюки, и верх тоже разнообразный. Тем самым мы детям говорим: вы будете в рамках того, что сказали взрослые, и это нормально. Задача взрослых создавать коридор, в рамках которого ребенок может быть свободен. Екатерина Кольцова психолог

Жабо можно было бы заменить на стильные воротнички или красивые платки в стиле стюардесс, считает Кольцова. «Это будет пользоваться большим спросом. В принципе, по мальчику вопросов нет. Плюс-минус классический стиль. Хотя галстук, если действительно его надевать, — это могут быть с утра нервы, если он не на резинке. И он может действительно сдавливать. Наверное, мне бы хотелось, чтобы мой сын, если это не парадная форма, а ежедневная, ходил с расстегнутой пуговицей воротника, а не застегнутой», — заключила психолог.

Фото: РИА «Новости»

Форма по ГОСТу — кринж из 70-х? Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил объявить открытый общественный конкурс на лучшую модель школьной формы. Парламентарий отметил, что представленные образцы одежды вызывают недоумение. «Похоже, образцы взяты из реквизита к фильму „Служебный роман“ — в таком аскетичном стиле одевались „мымра“ Людмила Прокофьевна и ее затюканный подчиненный Новосельцев. Напомню: эта веселая комедия вышла на экраны в 1977 году, но будут ли сегодня вызывать восторг у современных школьников костюмы почти 50-летней давности?» — сказал депутат.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Он призвал привлечь к работе над моделью школьной формы искусственный интеллект.

Искусственный интеллект бесплатно сделает вам несколько вариантов, представьте их на своем сайте, и пусть люди голосованием определят лучший. А об этом «кринже», говоря языком молодежи, лучше забыть. Сергей Миронов депутат

Как не лишить школьников детства В школе главенствует понятие уместности, но оно может иметь обратную сторону, заявила 360.ru стилист, дизайнер и основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова. «Дети не должны выглядеть как взрослые. Начнем с того, что данный пример формы, если в формате мальчика еще допустим, то в формате девочки мы видим, что силуэт и крой добавляют несколько десятков лет минимум. У нас уже силуэт не несовершеннолетней девочки, а силуэт одежды взрослой женщины», — отметила эксперт. Одежда — это не только проявление внешнего вида, но и отражение внутреннего мира. Визуальное утяжеление образа добавляет ребенку неподъемную ношу.

Мы несколько даже лишаем детей детства. Анна Скороходова стилист

Школы действительно должны вводить единое стилевое решение, цветовую гамму и допустимые силуэты. Но строгая форма сложно вписывается в современные реалии мира, и важно с детского возраста прививать вариативность. «Необходимо давать некоторую вариативность, чтобы, во-первых, школьник мог решать и учиться принимать самостоятельный выбор, потому что строгий дресс-код, строгий силуэт школьной формы лишает возможности принимать самостоятельные решения», — отметила дизайнер.

Фото: РИА «Новости»

Она напомнила, что у детей разное телосложение. То, что на одном будет смотреться хорошо, другому совершенно не подойдет. «Ребенок будет чувствовать себя белой вороной и понимать, что выглядит он на фоне своих сверстников плохо, то есть заведомо ребенок будет в проигрышной ситуации, когда эту ситуацию можно было нивелировать за счет грамотного подбора тех же самых вещей в эстетике школьного стиля», — добавила Скороходова. Юбку-карандаш можно заменить на юбку-плиссе — она очень легкая и комфортная в носке. Можно подбирать различные блузки, рубашки, жилеты и кардиганы, сочетая это все между собой.

Можем присмотреться к брюкам, потому что мы живем в холодной полосе и у нас действительно холодные зимы. Носить зимой юбку — это просто преступление против здоровья ребенка. Анна Скороходова стилист

Мальчику тоже необязательно все время носить строгий костюм. «Мы всегда можем заменить те же самые классические брюки прямого кроя на вельветовые брюки темных оттенков, которые будут смотреться также по-деловому, но при этом будут более комфортны в носке. Вместо пиджака мы всегда можем выбрать бомбер в стиле преппи», — посоветовала Скороходова.

Фото: РИА «Новости»

В заключение она отметила, что школьная форма нужна — важно соблюдать цветовую гамму и силуэтные пожелания. Но разрабатывать одежду нужно с учетом моды и эргономики тела ребенка.