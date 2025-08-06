В Минпросвещения объяснили, зачем нужен ГОСТ на школьную форму

ГОСТ на школьную форму поможет устранить социальные различия между детьми и защитит от некачественной одежды. Об этом заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут на пресс-конференции в ТАСС .

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты, снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям», — сказал он.

По словам Реута, важность этого вопроса нельзя переоценить. Кроме того, стандарт защитит детей от одежды из некачественных материалов, а родителей — от лишних трат.

Ранее финансовый консультант Марина Слоик предложила родителям завести в бюджете раздел «Образование». По данным ВЦИОМ, в этом году им нужно примерно 53 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу.