Форум учителей географии прошел в Национальном центре «Россия»

Форум учителей географии и студентов профильных вузов собрал более 800 участников из разных регионов. Мероприятие прошло 25 июня в Национальном центре «Россия».

Форум стал одним из ключевых событий выставки «Уроки географии», а также важной встречей для педагогов. В мероприятии приняли участие школьные учителя, преподаватели вузов, студенты профильных направлений, методисты, руководство средних школ и представители государственных органов.

Они обсудили важнейшие вопросы географического образования, в том числе модернизацию содержания предмета, создание нового учебника, повышение престижа профессии педагога и воспитание патриотизма через экспедиционную и просветительскую деятельность.

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил перед участниками форума и высказался о выставке «Уроки географии». По его мнению, такие проекты популяризируют науку и повышают интерес к предмету.

Глава ведомства призвал организовать посещение выставки максимальным числом школьников и создавать подобные пространства не только в Москве, но и в филиалах НЦ «Россия», которые открываются по всей стране.