Форум учителей географии прошел в Национальном центре «Россия»
Форум учителей географии и студентов профильных вузов собрал более 800 участников из разных регионов. Мероприятие прошло 25 июня в Национальном центре «Россия».
Форум стал одним из ключевых событий выставки «Уроки географии», а также важной встречей для педагогов. В мероприятии приняли участие школьные учителя, преподаватели вузов, студенты профильных направлений, методисты, руководство средних школ и представители государственных органов.
Они обсудили важнейшие вопросы географического образования, в том числе модернизацию содержания предмета, создание нового учебника, повышение престижа профессии педагога и воспитание патриотизма через экспедиционную и просветительскую деятельность.
Министр просвещения Сергей Кравцов выступил перед участниками форума и высказался о выставке «Уроки географии». По его мнению, такие проекты популяризируют науку и повышают интерес к предмету.
Глава ведомства призвал организовать посещение выставки максимальным числом школьников и создавать подобные пространства не только в Москве, но и в филиалах НЦ «Россия», которые открываются по всей стране.
Он также рассказал о процессе разработки единого учебника по географии. Пособие создают вместе с Российским географическим обществом.
«Мы больше внимания уделим России, межпредметным связям: географии с биологией, физикой, историей, обществознанием, другими предметами», — отметил Кравцов.
Учебник поступит в школы до сентября 2028 года, после апробации. Министр добавил, что в этом году число сдающих ЕГЭ по географии увеличилось на 4,5 тысячи человек — ее выбрали порядка 20 тысяч школьников.
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова назвала этот предмет основой мировоззрения и фундаментом для будущего. Она также поблагодарила учителей за то, что они любят географию и передают свои знания.
«Вы преподаете особенный, удивительный и романтичный предмет. Он заставляет думать широко, безгранично, а значит, мечтать», — подчеркнула Виртуозова.
Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова выразила уверенность в том, что форум поможет сделать географическое образование более современным и востребованным, а также наладит контакты между академической наукой и школьным преподаванием.
Она добавила, что выбирающие этот предмет студенты получают возможность развиваться также в картографии, геодезии и других науках, связанных с изучением пространства.