Фейк: по итогам летней сессии 40% студентов отчислят и отправят в ряды ВС России

Министр просвещения Сергей Кравцов якобы объявил о намерении отчислить 40% студентов по итогам летней сессии и отправить их на службу в Вооруженные силы России. Видео с его заявлением распространили в соцсетях.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что министр просвещения Сергей Кравцов заявил о планах отчислить 40% студентов по итогам летней сессии для их отправки в ряды ВС России.

Правда

Распространяемая информация о якобы массовом отчислении студентов российских вузов с целью принуждения к подписанию контракта с Минобороны России — ложная. Об этом официально заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на совещании в военном ведомстве, посвященном набору студентов в войска беспилотных систем.

По словам Афанасьева, с начала 2026 года поступило всего шесть жалоб от студентов и их родителей на подобные действия вузов. Каждый случай был тщательно проверен — ни одно обращение не подтвердилось. Замминистра подчеркнул, что давление на студентов недопустимо, а на фронте важна исключительно личная мотивация.

Заместитель главы Минобороны России Виктор Горемыкин добавил, что ведомства продолжают прямой диалог с вузами для повышения информированности студентов и родителей. Согласно опросу среди студентов, служащих в войсках БПС, 93% респондентов отметили соблюдение условий контракта, 96% подтвердили соответствие реальных условий ожиданиям, а 62% заявили, что их отношение к службе изменилось в лучшую сторону.

Кроме того, распространяемое видео заявления министра просвещения Сергея Кравцова о планах отчислить 40% студентов для отправки в армию — дипфейк. На это указывает сразу несколько факторов: отсутствие оригинала на официальных ресурсах Минпросвещения, нестыковка полномочий, поскольку министр просвещения не отвечает за отчисления из вузов, а также технические аномалии в видео/аудио — неестественная артикуляция и интонации, характерные для генеративных нейросетей.

Сам по себе аккаунт, распространяющий видео с министром Сергеем Кравцовым, не заслуживает доверия, поскольку изобилует самыми разнообразными дипфейками по самым разным тематикам.

Это не первый фейк по данной тематике. 360.ru уже опровергал подобную недостоверную информацию об ужесточившихся правилах отчисления из вузов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.