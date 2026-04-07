В МИРЭА опровергли слух об отчислении студентов за один долг для отправки на СВО

В Сети появилась информация о том, что российские вузы якобы начали массово отчислять студентов при наличии всего одного долга по учебе, чтобы отправить их на спецоперацию. Однако это оказалось ложью.

Фейк

Российские университеты будто бы ужесточили требования к академическим задолженностям студентов. Например, в МИРЭА раньше отчисляли при наличии пяти и более долгов, а сейчас — при одном. Все это делается, чтобы как можно больше отчисленных студентов отправились в зону специальной военной операции.

Правда

В МИРЭА опровергли наличие подобной практики.

«Никаких нововведений в вузе, связанных с порядком отчислений студентов из-за академической неуспеваемости, не вводилось. Утверждения о том, что отчисления теперь производятся при наличии одной академической задолженности, причем срок ограничен 15 апреля, являются ложью», — заявили в вузе.

В МИРЭА пояснили: студенту дают до года на ликвидацию долгов. Исключение — только для допуска к защите диплома. Представить выпускную квалификационную работу невозможно при любой задолженности, и это стандартная практика для всех вузов. Учащимся действительно предлагали погасить задолженность на специальной комиссии, однако это полностью соответствует регламенту университета.

Отчисление за неуспеваемость — отнюдь не новая практика в российских вузах, к СВО она не имеет никакого отношения. Однако это крайняя мера, когда исчерпаны все возможности закрыть долги.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.