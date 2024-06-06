ЕГЭ — все?!
Писатель Беседин: ЕГЭ стал притчей во языцех со знаком «минус»
Как там у Виктора Цоя? «Я ждал это время — и вот это время пришло…» Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП подали в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена и переходе к традиционным экзаменам. В Рособрнадзоре подтвердили, что готовы обсудить эту инициативу. Вполне возможно, ЕГЭ отменят.
Первая реакция: «Ну, наконец-то! Ура! Слава богу! Дождались!» ЕГЭ действительно стал притчей во языцех со знаком «минус».
Детей пугали им, точно бабайкой, с самой начальной школы. Со временем страх только усиливался. И на то были объективные причины.
Однако, как гласит старый мем, не все так однозначно. Безусловно, относиться к ЕГЭ положительно невозможно. Это изначально вредительская затея. Но важно отметить, что ЕГЭ по ходу времени изменялся, модифицировался. Та его разновидность, которую применяют сейчас, на порядок качественнее, нежели первоначальные варианты.
К тому же при адекватном подходе ЕГЭ реально дает шанс для поступления в вузы. Традиционные же экзамены подчас создавали претенденты для коррупции — и это не секрет, в общем-то.
Другой вопрос, что последние скандалы с досмотрами перед ЕГЭ, например, показали, что это событие превратилось не просто в сильнейший стресс, но и чуть ли не в насилие над детьми.
Но! Переход к традиционным экзаменам, о котором говорят все активнее, не даст эффективных результатов. Почему?
Традиция не работает в новой форме существования, в новой форме реальности. В ЕГЭ принято видеть корень всех зол образования, но проблема в том, что он во многом лишь следствие сложившейся системы.
К сожалению, система эта основывается на довольно-таки сомнительных принципах: затравленности учителя, культе цифровизации, сегрегации, бюрократии и так далее. Невозможно изменить общее положение дел одной лишь отменой ЕГЭ. Тут необходим системный подход, необходима последовательность фундаментальных изменений — без этого результата не будет.
Мы должны понимать, что без пересмотра всей системы образования, без внесения целого ряда изменений невозможно никакое движение вперед во всех смыслах.
Повторяю: ЕГЭ — не причина, но следствие, пусть и очень весомое. Избавиться от насморка — это замечательно, но куда важнее победить вирус, породивший его.