Как там у Виктора Цоя? «Я ждал это время — и вот это время пришло…» Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП подали в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена и переходе к традиционным экзаменам. В Рособрнадзоре подтвердили, что готовы обсудить эту инициативу. Вполне возможно, ЕГЭ отменят.

Детей пугали им, точно бабайкой, с самой начальной школы. Со временем страх только усиливался. И на то были объективные причины.

Первая реакция: «Ну, наконец-то! Ура! Слава богу! Дождались!» ЕГЭ действительно стал притчей во языцех со знаком «минус».

Однако, как гласит старый мем, не все так однозначно. Безусловно, относиться к ЕГЭ положительно невозможно. Это изначально вредительская затея. Но важно отметить, что ЕГЭ по ходу времени изменялся, модифицировался. Та его разновидность, которую применяют сейчас, на порядок качественнее, нежели первоначальные варианты.

К тому же при адекватном подходе ЕГЭ реально дает шанс для поступления в вузы. Традиционные же экзамены подчас создавали претенденты для коррупции — и это не секрет, в общем-то.

Другой вопрос, что последние скандалы с досмотрами перед ЕГЭ, например, показали, что это событие превратилось не просто в сильнейший стресс, но и чуть ли не в насилие над детьми.

Но! Переход к традиционным экзаменам, о котором говорят все активнее, не даст эффективных результатов. Почему?

Традиция не работает в новой форме существования, в новой форме реальности. В ЕГЭ принято видеть корень всех зол образования, но проблема в том, что он во многом лишь следствие сложившейся системы.