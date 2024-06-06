Дискуссия вокруг дальнейшей судьбы ЕГЭ разгорелась в Госдуме
Депутат Лантратова рассказала о спорах в Госдуме вокруг ЕГЭ
Вопросы и проблемы с ЕГЭ вошли в первую тройку запросов россиян, которые они направили депутатам Госдумы. Мнения в нижней палате парламента о дальнейшей судьбе выпускных экзаменов разошлись. О проходящей дискуссии рассказала 360.ru первый заместитель главы комитета по просвещению Яна Лантратова.
Она подчеркнула, что ее фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выступила за отмену ЕГЭ, так как негатива от такой формы проверки знаний выпускников больше, чем пользы.
ЕГЭ — невероятный стресс
Лантратова пояснила, что форма Единого государственного экзамена не предусматривает обучение детей, а только натаскивает их на правильные ответы в тесте. Кроме того, многие ученики обращаются к репетиторам, чтобы хорошо сдать предстоящий экзамен. Подобная ситуация ставит в уязвимое положение детей из бедных семей.
«ЕГЭ — огромный и невероятный стресс. Есть целое исследование, что в период проведения экзамена объем продаж успокоительного увеличивается. Появляются новости, что дети психологически не справляются и совершают страшные действия», — перечислила депутат.
Собеседница добавила, что также известно много фактов, когда в заданиях появлялись материалы, которые дети не проходили, что вызывает претензии к содержанию пакетов.
«Поэтому мы считаем, что от единого государственного экзамена нужно уходить. И тут у нас пошла дискуссия. Некоторые считают, что нужно вернуться к классическим экзаменам, как раньше, а другие, что у детей должен быть выбор», — рассказала Лантратова.
Депутат пояснила, что в пользу возвращения обычных экзаменов говорит то, что ряд крупных вузов проводят дополнительные испытания для абитуриентов, так как не доверяют результатам ЕГЭ.
Нам нужно сохранить плюсы, которые дает Единый государственный экзамен при поступлении ребят из глубинки и возможность подавать документы в разные вузы. Но от формата ЕГЭ, который есть сейчас, нужно уходить.
Яна Лантратова.
первый замглавы комитета Госдумы по просвещению
У выпускников школ, заметила Лантратова, все же должна быть альтернатива для формы сдачи выпускного экзамена.
Депутаты КПРФ, ЛДПР и СПЗП подготовили законопроект об отмене Единого государственного экзамена со следующего года и возвращении классической итоговой аттестации. Авторы инициативы подчеркнули, что результаты ранее сданных экзаменов продолжат действовать еще четыре года для поступления в вузы.
Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев, комментируя предложение, заявил, что готов к обсуждению отмены ЕГЭ, если появится понятная и объективная альтернатива по проверке знаний школьников.