Дискуссия вокруг дальнейшей судьбы ЕГЭ разгорелась в Госдуме

Вопросы и проблемы с ЕГЭ вошли в первую тройку запросов россиян, которые они направили депутатам Госдумы. Мнения в нижней палате парламента о дальнейшей судьбе выпускных экзаменов разошлись. О проходящей дискуссии рассказала 360.ru первый заместитель главы комитета по просвещению Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что ее фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выступила за отмену ЕГЭ, так как негатива от такой формы проверки знаний выпускников больше, чем пользы.

ЕГЭ — невероятный стресс

Лантратова пояснила, что форма Единого государственного экзамена не предусматривает обучение детей, а только натаскивает их на правильные ответы в тесте. Кроме того, многие ученики обращаются к репетиторам, чтобы хорошо сдать предстоящий экзамен. Подобная ситуация ставит в уязвимое положение детей из бедных семей.

«ЕГЭ — огромный и невероятный стресс. Есть целое исследование, что в период проведения экзамена объем продаж успокоительного увеличивается. Появляются новости, что дети психологически не справляются и совершают страшные действия», — перечислила депутат.

Собеседница добавила, что также известно много фактов, когда в заданиях появлялись материалы, которые дети не проходили, что вызывает претензии к содержанию пакетов.

«Поэтому мы считаем, что от единого государственного экзамена нужно уходить. И тут у нас пошла дискуссия. Некоторые считают, что нужно вернуться к классическим экзаменам, как раньше, а другие, что у детей должен быть выбор», — рассказала Лантратова.