05 апреля 2026 15:00 Стала частью звезды. Как Солнце погубило самую яркую комету года

Самая яркая комета этого года, C/2026 A1, исчезла. Ее поглотило Солнце, к которому она подошла очень близко, и теперь стала его частью. Что же известно об этой комете и почему ученые назвали событие «печальным итогом многомиллиардной жизни» — в материале 360.ru.

Гибель кометы C/2026 A1: подробности Комета C/2026 A1 исчезла из поля зрения космических средств наблюдения. Накануне около 14:30 по московскому времени она приблизилась к Солнцу и пропала. «Это означает, что небесное тело больше не существует — оно поглощено Солнцем, став его частью», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Летучие вещества кометы рассредоточились в обширной солнечной короне. Крупные каменные обломки могли теоретически упасть прямо на поверхность звезды, отметили в телеграм-канале лаборатории. Во время катастрофы часть пылевого хвоста кометы оторвалась и ее вытолкнуло давлением света во внешнюю корону, где она полностью рассеется.

И хотя вероятность такого сценария изначально рассматривалась как доминирующая (шансы пережить встречу со звездой оценивались лишь в доли процента), все равно такой итог вызывает чувство легкой грусти. Почти все кометы Солнечной системы сравнимы с ней по возрасту и сформировались пять миллиардов лет назад. Печальный итог многомиллиардной жизни. ИКИ РАН

C/2026 A1 стала первой кометой, обнаруженной в 2026 году, что и дало ей красивый номер A1. Судьбу кометы и дату ее гибели предсказали сразу же. Прогноз оказался точным.

Что известно о комете C/2026 A1? Небесное тело могло быть связано с семейством комет Крейца — группой объектов, которые предположительно являются осколками огромной кометы, распавшейся сотни или даже тысячи лет назад. Некоторые крупные обломки гипотетического тела периодически приближаются к Солнцу. Один из них, как полагают, породил Великую комету 1106 года. Распавшись, она дала жизнь Великим кометам 1843 и, возможно, 1882 годов. Погибшее накануне небесное тело, вероятно, является частью этой цепочки распадов, продолжающейся уже столетия.

Интересно Комету C/2026 A1 (MAPS) обнаружила 13 января группа ученых из обсерватории AMACS-1 в Чили. Она была в созвездии Голубя и имела звездную величину 17,8. Комета двигалась по ретроградной орбите и пересекла небесный экватор 30 марта.

Гибель кометы должна была привести к резкому увеличению ее яркости в последние дни перед сближением с Солнцем. Некоторые модели предсказывали, что она станет такой же яркой, как полная Луна, и ее даже удастся увидеть днем. «Всем этим надеждам оказалось не суждено сбыться. Небесное тело сначала оказалось меньше по размеру, чем предполагалось, а затем проявило необычайную стойкость и вместо бурного распада на подлете к Солнцу, который мог бы породить огромный хвост, дожило до самого конца, пробившись через солнечную корону и нестерпимый жар и став частью звезды», — подчеркнули исследователи.

Почему комета C/2026 A1 была так популярна? В начале марта произошел неожиданный всплеск интереса к космическому объекту. Компания, занимающаяся астротурами, начала продавать поездки в Африку, стоимость которых достигала нескольких сотен тысяч рублей. Цель — наблюдение за кометой, которая появилась после того, как скрылась за Солнцем. После возмущения прогнозом о гибели тела компания выпустила несколько агрессивных пресс-релизов, критикуя ученых, которые, по ее мнению, не разбираются в вопросе. Руководитель ИП дал несколько комментариев СМИ. Но ситуация не получила развития и затихла. В новых пресс-релизах туроператор не сообщил, состоялись ли поездки и возвратили ли деньги. После гибели C/2026 A1 самой яркой кометой на небе назвали C/2025 R3 (PANSTARRS), которая до этого занимала второе место.

Новый лидер рейтинга не может, к сожалению, похвастаться ни столь же интересным бэкграундом, ни, откровенно говоря, выдающейся яркостью, но, за неимением лучшего, вероятно, на ближайший месяц станет одним из основных объектов наблюдения любителей астрофотографии. ИКИ РАН

Пик яркости этого небесного тела придется на 20–23 апреля. Его светимость достигнет примерно третьей звездной величины. Как отмечают специалисты, этого хватит для впечатляющих снимков на профессиональные и полупрофессиональные камеры, особенно в умелых руках. Однако объект неинтересен для визуального наблюдения. По словам ученых, придется подождать «новых гостей».