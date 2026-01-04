Сегодня 06:45 Рождественское чудо на небе. Каким будет парад планет «Вифлеемская звезда» в январе-2026 Ученый Эйсмонт объяснил, почему парад планет — 2026 назвали «Вифлеемской звездой 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Наука

Исследования

Праздники

Планета Марс

Планета Земля

Ученые

Религия

Солнце

Наука

Астрономия

В канун Рождества 2026 года на небе зажжется современная «Вифлеемская звезда» — редкое астрономическое событие, которое уже сравнивают с тем самым евангельским знамением. Речь идет о параде планет, который поразительно совпадает с праздничной датой. Чем это явление уникально и сможем ли мы увидеть его так же ясно, как волхвы две тысячи лет назад, выяснил 360.ru.

Что такое парад планет Парад планет — это астрономическое явление, когда космические объекты выстраиваются почти в одну прямую линию на небе, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт. «В такие моменты планеты видны невооруженным глазом», — уточнил ученый. На самом деле это оптическая иллюзия — они выстраиваются в одну линию с точки зрения Земли. В действительности небесные тела разделены сотнями миллионов километров. Почему рождественский парад планет назвали «Вифлеемской звездой» В Сочельник, 6 января, в одну линию выстроятся Марс, Венера — сразу две ближайшие к Земле планеты — и Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Фото: Источник: Лаборатория солнечной астрономии

Это явление уникально своей редкостью — такое расположение планет случится всего четыре раза в истории: в январе 2026 года;

в июне 2267-го;

в декабре 2324-го;

в декабре 2623 года.

Интересно Похожее событие ученые наблюдали в октябре 2006 года. Похожее событие ученые наблюдали в октябре 2006 года.

Парад назвали «Вифлеемской звездой», потому что он случится накануне православного праздника Рождества Христова, рассказал Эйсмонт. Кроме того, свечение космических объектов на небе похоже на яркую звезду, подобную которой волхвы увидели две тысячи лет назад. «В настоящее время обе планеты — Марс и Венера — начали постепенное приближение к Солнцу с двух противоположных сторон и находятся от него на расстоянии около 10 градусов. К новогодней ночи оно сократится до двух-трех градусов, а затем, с 6 по 8 января, до 1-1,2 градуса», — уточнили ученые. Позднее, во второй половине января, к трио присоединится Меркурий. Таким образом, парад планет «Вифлеемская звезда» можно увидеть с Земли с 6 по 8 января включительно.

Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Как наблюдать «Вифлеемскую звезду» Эйсмонт уверен: увидеть парад планет можно будет невооруженным глазом в необлачную погоду ночью. «Лучше всего наблюдать за парадом перед рассветом или, наоборот, перед заходом», — пояснил ученый. Следует выбирать открытые площадки без искусственного освещения. Ориентиры: яркие звезды — ими и будут Марс и Венера. Можно использовать специальные мобильные приложения, которые при сканировании неба подскажут, что означают те или иные объекты. Днем же наблюдение станет просто невозможным — планеты будут так близко к Солнцу, что оно ослепит любого наблюдателя. С дневным исследованием явления помогут специальные космические обсерватории, оснащенные коронографами. Это приборы, которые создают искусственное затмение, позволяя увидеть объекты рядом с солнечным диском.