Экс-премьер Чечни предложил запретить изучать в школах теорию эволюции Дарвина

Бывший премьер Чечни, помощник председателя правительства республики Муслим Хучиев призвал отказаться от изучения в школах теории эволюции Чарльза Дарвина. Об этом сообщил РБК .

Хучиев обратился с этим предложением к министру просвещения России Сергею Кравцову. По словам чеченского политика, теория Дарвина является ошибочной, противоречит религии и способствует духовному разложению молодежи.

«Эта теория — неправда, она не согласуется с религиозным воспитанием, и все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы убрать ее из учебников и не внедрять в сознание наших детей?» — заявил он.

С 2024 года в российских школах ввели новый учебник по истории под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. На разворотах учебника появилась карта России с учетом новых регионов.