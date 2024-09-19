Экс-премьер Чечни предложил запретить изучать в школах теорию эволюции Дарвина

Бывший премьер Чечни, помощник председателя правительства республики Муслим Хучиев призвал отказаться от изучения в школах теории эволюции Чарльза Дарвина. Об этом сообщил РБК.
Хучиев обратился с этим предложением к министру просвещения России Сергею Кравцову. По словам чеченского политика, теория Дарвина является ошибочной, противоречит религии и способствует духовному разложению молодежи.
«Эта теория — неправда, она не согласуется с религиозным воспитанием, и все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы убрать ее из учебников и не внедрять в сознание наших детей?» — заявил он.