Американский Orion взял курс на Землю после облета Луны

Экипаж корабля Orion в рамках космической миссии «Артемида-2» начал возвращение к Земле после облета Луны. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Корабль 7 апреля покинет зону гравитационного влияния спутника, когда отлетит от него на расстояние более 66 тысяч километров.

«Команда „Артемиды-2“ завершила наблюдение за Луной и начинает возвращение домой», — подчеркнули в агентстве.

Ранее экипаж Orion установил новый рекорд дальности полета человека от Земли. Астронавты удалились на 406 608 километров от планеты, превысив показатели экспедиции «Аполлон-13» более чем на 6437 километров.

До этого астронавты «Артемиды-2» стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они разглядели обратную сторону Луны. Астронавт Кристина Кук призналась, что увиденное радикально отличается от светлой стороны спутника.