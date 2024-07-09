Сегодня 16:08 Европа запустила новую ракету. О подводных камнях освоения космоса Научный обозреватель Галкин: к 2050 году спутники могут оставить людей без связи 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press Наука

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Европейцы отправили в космос новую ракету, а вместе с ней — очередную партию спутников. Все они, хоть разведчики, хоть исследовательские аппараты, постепенно загрязняют околоземную орбиту. Если проблему не решить, уже спустя четверть века наша планета, как и Юпитер, обзаведется своим кольцом — из мусора.

Запуск ракеты Ariane 6 В ночь на 10 июля россияне заметили в небе необычный светящийся объект. Его видели жители Москвы и Петербурга, Ставропольского края, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей. Также о странном феномене сообщили в Белоруссии и на Украине. Позже выяснилось, что вызывать уфологов рано: это Европейское космическое агентство наконец запустило в космос новую ракету-носитель Ariane 6. Она стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. На одном из этапов полета возникли технические неполадки, которые грозили взрывом, но все обошлось. На высоте 600 километров Ariane 6 успешно вывела в космос группировку из девяти малых спутников (кубсатов), предоставленных европейскими компаниями и исследовательскими институтами. Предполагается, что разгонный блок вернется на Землю, затем его утилизируют.

Что известно об Ariane 6 Улетевший в космос одноразовый двухступенчатый носитель относится к семейству Ariane. Их первенца запустили в декабре 1979 года. Предпоследняя версия, Ariane 5, удачно стартовала лишь со второго раза в октябре 1997-го. Ракеты этой модели выполнили более сотни полетов и запускали зонды в том числе к комете Чурюмова — Герасименко, Меркурию и Юпитеру. Работу над Ariane 6 в 2014 году начали 13 европейских стран во главе с Францией. Первый полет запланировали на 2020-й, но помешал денежный вопрос. Европейское космическое агентство попросило у стран-спонсоров доплатить 230 миллионов евро. Деньги переводили со скрипом, к тому же началась пандемия коронавируса, так что старт отложили.

Интересно Семейство ракет Ariane получило свое имя в честь Ариадны — той самой дочери царя Миноса из древнегреческих мифов. Она с помощью клубка спасла Тесея из лабиринта Минотавра, однако герой бросил девушку на острове Наксос. По другой версии, Ариадна была убита стрелами Артемиды. Словом, в любом случае не самое лучшее имя для корабля — ведь, как говорил один известный капитан: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Семейство ракет Ariane получило свое имя в честь Ариадны — той самой дочери царя Миноса из древнегреческих мифов. Она с помощью клубка спасла Тесея из лабиринта Минотавра, однако герой бросил девушку на острове Наксос. По другой версии, Ариадна была убита стрелами Артемиды. Словом, в любом случае не самое лучшее имя для корабля — ведь, как говорил один известный капитан: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».

Новая ракета предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную или геопереходную орбиту. Высота последней — между 200 до 35 786 километрами над экватором Земли. Обычно ее используют исследовательские и телекоммуникационные спутники, а также для передачи данных. Изначально планировалось, что Ariane 6 выведет на орбиту 30 спутников корпорации OneWeb, но во время вчерашнего старта их было лишь 10 плюс две возвращаемые капсулы, о которых ничего подробно не известно.

Фото: Ariane-6 на стартовой площадке / Викимедиа

Двигатели Ariane 6 используют топливную пару «жидкий кислород — жидкий водород». Носитель имеет две модификации с грузоподъемностью в 4,5 и 11,5 тонны, способен работать как в коммерческих, так и государственных целях. То есть в космос могут отправлять не только спутники для телевизионщиков, но и для военных нужд. Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер прокомментировал запуск Ariane 6 восклицанием: «Европа вернулась!» По его словам, следующая ракета этой серии должна стартовать в космос к концу года. К 2026-му планируют выполнять от девяти до 12 запусков ежегодно.

Проблема космического мусора В последнее время человечество нацелилось активнее покорять космос: программы NASA, разработка транспортной системы Starship компании Илона Маска, исследования Луны и планы когда-нибудь обустроить там базу. Научный обозреватель, журналист и специалист по космической тематике Александр Галкин отметил в разговоре с 360.ru, что все дело в техническом прогрессе, конкуренции и политике.

Рынок становится все более конкурентным, значит надо успеть застолбить свое место. Все эти космические аппараты делают не за месяц-полтора, а годами. Поэтому, чтобы в перспективе четырех-пяти лет что-то запустить, чтобы дать такую возможность, нужно это дело быстренько сейчас осваивать. Александр Галкин

Освоение космоса может привести к довольно серьезным негативным последствиям. «Орбита всех этих спутников, особенно низколетящих, постепенно замусоривается, потому аппараты со временем выходят из строя, сталкиваются друг с другом. Примерно к 2050 году вокруг нашей планеты, на высоте 400 километров, будет плотная стена из обломков», — предупредил Галкин.

Фото: Метеорологический спутник. NASA / Global Look Press

Такой заслон может перекрыть сигналы от стационарных аппаратов, которые расположены на расстоянии десятков тысяч километров. В итоге люди могут оказаться без связи и навигации. Если уничтожать спутники на орбите человечество научилось, то убирать мусор за собой — нет. «Было предложение на какой-то период времени прекратить запускать спутники. Но никто же не может остановиться. Ведь сейчас даже небольшие страны запускают кубсаты для наблюдения за джунглями, лесами, полями», — подытожил Галкин.